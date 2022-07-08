İngiliz sevgiliden nafaka davası

Dila Tarkan'ın geçtiğimiz yıl evlendiği eşi Dağhan Doğruer'in evlilik dışı ilişkisinden doğan 3 yaşındaki kız çocuğuna nafaka ödemesi talebiyle dava açıldığı öğrenildi. İngiliz vatandaşı Mina Safavi, Dağhan Doğruer ile ilişkisinden 27 Mart 2019 doğum bir kız çocuk dünyaya getirdiğini belirterek, aynı yılın eylül ayında 'babalığın tespiti' davası açmıştı.Beykoz 1. Aile Mahkemesi, deliller ve Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre; çocuğun Doğruer'in kızı olduğuna ve bu şekilde nüfus kayıtlarına tescil edilmesine karar verdi. Safavi, baba Dağhan Doğruer'in kızı için nafaka ödemesi talebiyle ikinci kez dava açtı.Safavi, Dağhan Doğruer ile 2018 yılında tanıştığını, hamile olduğunu söylediğinde ise Doğruer'in yüz yüze görüşmek istemediğini ve kürtaj yaptırması gerektiğini söylediğini ileri sürdü. Mina Safavi'nin 4 ay sonra İstanbul'a gelerek Doğruer'in ailesine kızını göstererek destek istediği, ancak bu talebinin de karşılık görmediği iddia edildi.Nafakaya katılma talebiyle dava açılan dilekçede, Doğruer'in aylık 5 bin pound (100 bin TL) ödeme yapması istendi. Nafakanın her yıl 1 Ocak tarihinden itibaren çocuğun gelişimi ve İngiliz para birimi dikkate alınarak belirlenecek oranda artırılması da talep edildi.