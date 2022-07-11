Killa Hakan'dan günler sonra ilk fotoğraf Killa Hakan'ın sağlık durumunda yeni gelişme! "Dualarımız kabul oldu"

Kreuzberg'de yaşayan Killa Hakan paylaşımına, Selam arkadaşlar. Bayağı bir zamandır yoktum. Ameliyat oldum, iyileşmeye çalışıyorum. Sağlıgım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah. Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yapamıyorum. Tüm beni merak edip soranlara, tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye devam…" notunu eklemişti.