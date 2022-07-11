Killa Hakan'dan günler sonra ilk fotoğraf Killa Hakan'ın sağlık durumunda yeni gelişme! "Dualarımız kabul oldu"

Almanya'da yaşayan 'Killa' lakaplı rap şarkıcısı Hakan Durmuş bir süredir hastanede tedavi görüyor. Şarkıcının yoğun bakımda olduğunu, yakın arkadaşı Massaka sosyal medya hesabından bu sözlerle duyurmuştu:
"Selam arkadaşlar. Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin"
Killa Hakan'ın hastane odasından fotoğrafını paylaşan Massaka, "Allah'a çok şükür. Her şey yolunda. Dualarımız kabul oldu" dedi.
Sağlık durumu iyiye giden şarkıcının meslektaşı Massaka, Killa Hakan'ın hasta yatağında çekilmiş fotoğrafını yayınladı.
Ünlü rapçi, geçtiğimiz mart ayında yaşadığı sağlık sorunları ile ilgili sosyal medyada paylaşımda bulunarak yaşadığı zorluklarla ilgili bilgi vermişti.
Kreuzberg'de yaşayan Killa Hakan paylaşımına, Selam arkadaşlar. Bayağı bir zamandır yoktum. Ameliyat oldum, iyileşmeye çalışıyorum. Sağlıgım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah. Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yapamıyorum. Tüm beni merak edip soranlara, tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye devam…" notunu eklemişti.
Killa Hakan en son kural bozarak, gözünde güneş gözlüğü ve kafasında bandana ya da şapka olmadan ilk defa fotoğraf paylaşmıştı.