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Giriş Tarihi: 11.7.2022 09:11 Son Güncelleme: 11.7.2022 09:29

Killa Hakan'dan günler sonra ilk fotoğraf Killa Hakan'ın sağlık durumunda yeni gelişme! "Dualarımız kabul oldu"

Killa Hakan’dan günler sonra ilk fotoğraf Killa Hakan’ın sağlık durumunda yeni gelişme! Dualarımız kabul oldu

Almanya'da yaşayan 'Killa' lakaplı rap şarkıcısı Hakan Durmuş bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Geçen günlerde yoğun bakımdan çıkan Killa Hakan normal servise alınmıştı. Killa Hakan'dan hayranlarını sevindiren haber rapçi Massaka'dan geldi. Massaka, Killa Hakan'ın hasta yatağında çekilmiş fotoğrafını yayınladı ve yeni bir açıklama yaptı. İşte Killa Hakan'ın sağlık durumu...

Almanya'da yaşayan 'Killa' lakaplı rap şarkıcısı Hakan Durmuş bir süredir hastanede tedavi görüyor. Şarkıcının yoğun bakımda olduğunu, yakın arkadaşı Massaka sosyal medya hesabından bu sözlerle duyurmuştu:

"Selam arkadaşlar. Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin"

Yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi gören rapçiden bugün güzel haber geldi. Killa Hakan'ın sağlığının iyiye gittiği ve yoğun bakımdan çıktığı ifade edilmişti.

Killa Hakan'ın hastane odasından fotoğrafını paylaşan Massaka, "Allah'a çok şükür. Her şey yolunda. Dualarımız kabul oldu" dedi.

Sağlık durumu iyiye giden şarkıcının meslektaşı Massaka, Killa Hakan'ın hasta yatağında çekilmiş fotoğrafını yayınladı.

Ünlü rapçi, geçtiğimiz mart ayında yaşadığı sağlık sorunları ile ilgili sosyal medyada paylaşımda bulunarak yaşadığı zorluklarla ilgili bilgi vermişti.

Kreuzberg'de yaşayan Killa Hakan paylaşımına, Selam arkadaşlar. Bayağı bir zamandır yoktum. Ameliyat oldum, iyileşmeye çalışıyorum. Sağlıgım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah. Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yapamıyorum. Tüm beni merak edip soranlara, tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye devam…" notunu eklemişti.

Killa Hakan en son kural bozarak, gözünde güneş gözlüğü ve kafasında bandana ya da şapka olmadan ilk defa fotoğraf paylaşmıştı.

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Killa Hakan'dan günler sonra ilk fotoğraf Killa Hakan'ın sağlık durumunda yeni gelişme! "Dualarımız kabul oldu"
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