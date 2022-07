En büyük hayalim kaplumbağa gibi evimi sırtımda taşımaktı

Oyuncu Ayça Erturan ve eşi Oğulcan Kırca 8 aylık kızları Nova ile ilk röportajlarını GÜNAYDIN'a verdi. Çift hem anne ve babalık deneyimlerini hem de karavan maceralarını anlattı.Yorucu geçti. Son bir ay yardımcı aldım, onun haricinde bebeğimi kendim büyütüyorum. Annem kalçasını kırmıştı, destek alamadım. Aklım ondaydı. Hormonlar değişiyor kolay değil, o sırada Oğulcan'ı çok darlamış olabilirim. 8 ay önce daha gençti.20 yıldır beraberiz biz Ayça'yla. Hayatımız boyunca hiç kavga etmedik. Ne zaman bir tartışma yaşasak mantıklı bir şekilde orta yol bulurduk. Ama bu lohusalık döneminde mantık diye bir şey kalmıyor. Yani tartıştığımız konu havada kalıyor, bir yere varmıyor. Benim için de zordu.Bazı şeyleri bendenönce onun düşünmesigerektiğini istedim mesela.Ben söylemeden yapsın diyedüşündüm ama öyle olmadı.O da 'Bana söyle' diyor.Evet, talimat veryapayım, yapmıyorsam kız.Sorma, karaciğerimleilgili bir sıkıntı yaşadım.Aniden gittim. 49 saat sürdüdoğum. Çok zordu.İşimi çok seviyorum, vazgeçemem.Son dönemde 3proje okudum. Ama çocuğumubırakmaya değecek birproje olmasını istiyorum.Karavanı da onun için aldık.Benim hayatımkaravanda geçiyor. Oyuncukaravanıyla bu karavanarasında çok fark var. Ondavakit geçiriyorsun bundayaşıyorsun.Herkesin aksine bubize pandemiyle başlayan birbilinç değildi. Biz çok dahaöncesinde zaten karavanhayatına aşinaydık. Hattababamla turnelere giderkenben hep böyle bir karavanınhayalini kurardım.Bu arabalar yüzde80 ÖTV diliminde olduğuiçin 5 yaşında ve büyük araçlardaha uyguna alınabiliyor.Ben direkten döndüm. Bizgeçen sene aldığımızda 180bin lira civarındaydı. Şimdi450 bin liradan aşağı karavanyok.Değil aslında.Kamplara girerken komikbir bedeli var. Hortumuveriyor, suyunu koyuyorsun,elektrik veriyor,ne kadar yakarsano kadar ödüyorsun.Biz tepeyegüneş panelikoyduk. Kampınenerjisineihtiyacımızkalmıyor.: Ben biraz gelenekselciyim.Vefat eden büyüklerimizinmezarına gidelim, babaanne veanneannemizin ellerini öpelim,mümkünse harçlığımızı alalım.Bayram benim için kolonyakokusudur. Bir araya gelmekgülmek bayramdır.Günümüzde bayramdemek tatil demek maalesef.Biz bayramı, bayram tadındayaşayanlardanız. Aile sofralarındabuluşmak, gidemediğimizbüyükleri eşimizi dostumuzuarayıp bayramlaşmakbizi mutlu ediyor.Biz çocukluğumuzda öylegördük, öyle devam edeceğiz.Özlemez olurmuyum? Bandırma Gönen'degeçti benim çocukluğum.Biz küçükken bizemendil verirlerdi. Kapı kapıdolaşıp şeker toplardık.Şimdi kapı çalınca kimse açmamayaçalışıyor. Bu beni çokyaralıyor.: Geçemiyorum, çünkü düzvites. Normal arabayı kullanıyorumama bu tank gibi benim için. Ben sadeceişin 'gel gel' kısmındayım.Pandemiden önce kiraladığımızbir karavanla İsviçre Alpleri'nekadar gitmiştik, Almanya'daKaraorman bölgesini komplegezmiştik. Şimdi kendi karavanımızlaSapanca'dan başladık, BalıkesirBurhaniye ve Ayvalık'a gittik. Herfırsatta Yalova'ya gidiyoruz. Şu anyakın yerleri deneyimliyoruz. Amagitmek istediğimiz çok yer var.Karadeniz'e gitmek istiyoruz. Kars'ı çok merak ediyorum. Doğu'ya gitmek istiyorum. Yani yurt dışında da çok güzel kartpostal gibi yerlere gittik ama ülkemi hiçbir şeye değişmem. Her köşesi ayrı cennet.İnanılmaz bir duygu. Nova'nın doğum hediyesi gibi oldu. Şu an insanların yazlık alma lüksü yok, bizim her ilde, ülkede yazlığımız var diyorum. Hayalim kaplumbağa gibi sırtımda evimi taşımaktı. Hayallerimizi gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. İç tasarımını da ben yaptım.Nova'ya sistem yaptık, koltuğunu sabitledik. Arkada yatakta yatıyoruz. Arada beni yanına istiyorbazen onun yanında ayakta gittiğim oluyor. Muavin gibi hissediyorum kendimiO sırada Oğulcan "Ben kola alabilir miyim?" diye bir şey istiyor. Yemek, servis yapıyorum. Karavanda benim adım Muavin Ayça.Evet benden dahapimpirikli. Nova'nın da babasıylaarası çok iyi. Birazdaha aklı başına gelincebeni sen değil o doğurdu diyecekdiye korkuyorum.Oğulcan için vartabii. Ona kalsa 5 çocuk olsun.Hatta imkânı olsa kendidoğuracak. Ben hemen akabindeçocuk yapanlara çoksaygı duyuyorum. Kısmet.O kadar çok istedimki anca 20 yıl sonrayapabildi. Bir 20 yıl dahabekleyemem. Ama o henüzikinciyi konuşmak istemiyor,ben de zorlamıyorum.Bence biraz zaman geçincekendi kendine isteyecek.Saygı. Birbirimize çok saygı duyuyoruz.Rahmetli Gökhan Semiz, "Beraber eğlenemeyen insanlar beraber bir gelecek kuramaz" demiş. Benim ilişkideki mottom bu. Biz Oğulcan'la çok eğleniyoruz. Benim için çok güzel Pişekarlık yapıyor. Mizah anlayışımız da yakın, hayallerimiz ortak. O kadar güzel eğleniyoruz ki...■ "Whatsup'ta Özge Özpirinçci, Dilşad Çelebi, Hepsi grubundaki Eren'in de dahil olduğu ortak bir grubumuz var. Grubun adını ben koydum: The Analar. Orada birbirimize destek oluyorduk. 'Dişi çıktı mı, aşı yaptırdınız mı, katı gıdaya geçtiniz mi?' diye her şeyi birbirimize soruyoruz. Birbirimizi rahatlatıyoruz aslında, dünyanın en güzel şeyi. Bazen koca da çekiştirdiğimiz oluyor. O grup olmasa ben eksiğim, o derece."