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Giriş Tarihi: 13.7.2022

En büyük hayalim kaplumbağa gibi evimi sırtımda taşımaktı

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
En büyük hayalim kaplumbağa gibi evimi sırtımda taşımaktı

8 aylık kızları Nova ile tatillerini karavanda geçiren Ayça Erturan-Oğulcan Kırca çifti, GÜNAYDIN’a konuştu. Erturan “Kaplumbağa gibi evimi sırtımda taşıma hayalimi gerçekleştirdim. Bana bu karavan kızım Nova’nın hediyesi gibi oldu. Artık her ülkede, her şehirde yazlığımız var gibi, bu büyük konfor” dedi.

Oyuncu Ayça Erturan ve eşi Oğulcan Kırca 8 aylık kızları Nova ile ilk röportajlarını GÜNAYDIN'a verdi. Çift hem anne ve babalık deneyimlerini hem de karavan maceralarını anlattı.
En son görüştüğümüzde 'Akıncı' dizisinde oynuyordunuz. Şimdi kucağınızda bir melek var. Nova'lı hayat nasıl? 8 ay nasıl geçti?
Ayça ERTURAN: Yorucu geçti. Son bir ay yardımcı aldım, onun haricinde bebeğimi kendim büyütüyorum. Annem kalçasını kırmıştı, destek alamadım. Aklım ondaydı. Hormonlar değişiyor kolay değil, o sırada Oğulcan'ı çok darlamış olabilirim. 8 ay önce daha gençti.
Oğulcan KIRCA: 20 yıldır beraberiz biz Ayça'yla. Hayatımız boyunca hiç kavga etmedik. Ne zaman bir tartışma yaşasak mantıklı bir şekilde orta yol bulurduk. Ama bu lohusalık döneminde mantık diye bir şey kalmıyor. Yani tartıştığımız konu havada kalıyor, bir yere varmıyor. Benim için de zordu.



DOĞUM 49 SAAT SÜRDÜ
Neyi çözemediniz?
A.E.: Bazı şeyleri benden önce onun düşünmesi gerektiğini istedim mesela. Ben söylemeden yapsın diye düşündüm ama öyle olmadı. O da 'Bana söyle' diyor.
O.K.: Evet, talimat ver yapayım, yapmıyorsam kız.
Doğum sürecini zor geçirmiştiniz değil mi?
A.E.: Sorma, karaciğerimle ilgili bir sıkıntı yaşadım. Aniden gittim. 49 saat sürdü doğum. Çok zordu.
Setlere dönmeye hazır mısınız?
İşimi çok seviyorum, vazgeçemem. Son dönemde 3 proje okudum. Ama çocuğumu bırakmaya değecek bir proje olmasını istiyorum. Karavanı da onun için aldık.



Karavan sevdası nereden geldi?
A.E.: Benim hayatım karavanda geçiyor. Oyuncu karavanıyla bu karavan arasında çok fark var. Onda vakit geçiriyorsun bunda yaşıyorsun.
O.K.: Herkesin aksine bu bize pandemiyle başlayan bir bilinç değildi. Biz çok daha öncesinde zaten karavan hayatına aşinaydık. Hatta babamla turnelere giderken ben hep böyle bir karavanın hayalini kurardım.
Karavan maliyetli mi?
O.K.: Bu arabalar yüzde 80 ÖTV diliminde olduğu için 5 yaşında ve büyük araçlar daha uyguna alınabiliyor. Ben direkten döndüm. Biz geçen sene aldığımızda 180 bin lira civarındaydı. Şimdi 450 bin liradan aşağı karavan yok.
Karavan kampları da pahalı deniyor?
O.K.: Değil aslında. Kamplara girerken komik bir bedeli var. Hortumu veriyor, suyunu koyuyorsun, elektrik veriyor, ne kadar yakarsan o kadar ödüyorsun. Biz tepeye güneş paneli koyduk. Kampın enerjisine ihtiyacımız kalmıyor.



BAYRAM BENİM İÇİN KOLONYA KOKUSUDUR
Bayram deyince aklınıza ne geliyor?
A.E: Ben biraz gelenekselciyim. Vefat eden büyüklerimizin mezarına gidelim, babaanne ve anneannemizin ellerini öpelim, mümkünse harçlığımızı alalım. Bayram benim için kolonya kokusudur. Bir araya gelmek gülmek bayramdır.
O.K.: Günümüzde bayram demek tatil demek maalesef. Biz bayramı, bayram tadında yaşayanlardanız. Aile sofralarında buluşmak, gidemediğimiz büyükleri eşimizi dostumuzu arayıp bayramlaşmak bizi mutlu ediyor. Biz çocukluğumuzda öyle gördük, öyle devam edeceğiz.
Eski bayramları özlüyor musunuz?
A.E: Özlemez olur muyum? Bandırma Gönen'de geçti benim çocukluğum. Biz küçükken bize mendil verirlerdi. Kapı kapı dolaşıp şeker toplardık. Şimdi kapı çalınca kimse açmamaya çalışıyor. Bu beni çok yaralıyor.



KARADENİZ'E VE KARS'A GİTMEK İSTİYORUZ
Karavanda şoför koltuğuna geçiyor musunuz?
A.E: Geçemiyorum, çünkü düz vites. Normal arabayı kullanıyorum ama bu tank gibi benim için. Ben sadece işin 'gel gel' kısmındayım.
Nerelere gittiniz şimdiye kadar?
A.E.: Pandemiden önce kiraladığımız bir karavanla İsviçre Alpleri'ne kadar gitmiştik, Almanya'da Karaorman bölgesini komple gezmiştik. Şimdi kendi karavanımızla Sapanca'dan başladık, Balıkesir Burhaniye ve Ayvalık'a gittik. Her fırsatta Yalova'ya gidiyoruz. Şu an yakın yerleri deneyimliyoruz. Ama gitmek istediğimiz çok yer var.
Karadeniz'e gitmek istiyoruz. Kars'ı çok merak ediyorum. Doğu'ya gitmek istiyorum. Yani yurt dışında da çok güzel kartpostal gibi yerlere gittik ama ülkemi hiçbir şeye değişmem. Her köşesi ayrı cennet.



KARAVANDA BENİM ADIM MUAVİN AYÇA
Ailece ilk bindiğinizde ne hissetiniz?
A.E.: İnanılmaz bir duygu. Nova'nın doğum hediyesi gibi oldu. Şu an insanların yazlık alma lüksü yok, bizim her ilde, ülkede yazlığımız var diyorum. Hayalim kaplumbağa gibi sırtımda evimi taşımaktı. Hayallerimizi gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. İç tasarımını da ben yaptım.
Bebekle karavan deneyimi nasıl oluyor?
A.E.: Nova'ya sistem yaptık, koltuğunu sabitledik. Arkada yatakta yatıyoruz. Arada beni yanına istiyor, bazen onun yanında ayakta gittiğim oluyor. Muavin gibi hissediyorum kendimi. O sırada Oğulcan "Ben kola alabilir miyim?" diye bir şey istiyor. Yemek, servis yapıyorum. Karavanda benim adım Muavin Ayça.



OĞULCAN BENDEN DAHA PİMPİRİKLİ
İyi bir baba oldu mu sizce Oğulcan Bey?
A.E.: Evet benden daha pimpirikli. Nova'nın da babasıyla arası çok iyi. Biraz daha aklı başına gelince beni sen değil o doğurdu diyecek diye korkuyorum.
İkinci çocuk düşünceniz var mı?
A.E.: Oğulcan için var tabii. Ona kalsa 5 çocuk olsun. Hatta imkânı olsa kendi doğuracak. Ben hemen akabinde çocuk yapanlara çok saygı duyuyorum. Kısmet.
O.K.: O kadar çok istedim ki anca 20 yıl sonra yapabildi. Bir 20 yıl daha bekleyemem. Ama o henüz ikinciyi konuşmak istemiyor, ben de zorlamıyorum. Bence biraz zaman geçince kendi kendine isteyecek.



BERABER EĞLENEMEYEN BERABER GELECEK KURAMAZ
20 yıldır berabersiniz. Nedir bunun sırrı?
O.K.: Saygı. Birbirimize çok saygı duyuyoruz.
A.E.: Rahmetli Gökhan Semiz, "Beraber eğlenemeyen insanlar beraber bir gelecek kuramaz" demiş. Benim ilişkideki mottom bu. Biz Oğulcan'la çok eğleniyoruz. Benim için çok güzel Pişekarlık yapıyor. Mizah anlayışımız da yakın, hayallerimiz ortak. O kadar güzel eğleniyoruz ki...

THE ANALAR GRUBU
■ "Whatsup'ta Özge Özpirinçci, Dilşad Çelebi, Hepsi grubundaki Eren'in de dahil olduğu ortak bir grubumuz var. Grubun adını ben koydum: The Analar. Orada birbirimize destek oluyorduk. 'Dişi çıktı mı, aşı yaptırdınız mı, katı gıdaya geçtiniz mi?' diye her şeyi birbirimize soruyoruz. Birbirimizi rahatlatıyoruz aslında, dünyanın en güzel şeyi. Bazen koca da çekiştirdiğimiz oluyor. O grup olmasa ben eksiğim, o derece."

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En büyük hayalim kaplumbağa gibi evimi sırtımda taşımaktı
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