İrem Derici yeni pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! "Alın size Bodrum betonu"

Popçu İrem Derici, geçtiğimiz haftalarda kendisi gibi müzisyen sevgilisi Cem Belevi ile olaylı bir şekilde yollarını ayırmıştı.
İkinci kez Cem Belevi'nin ihaneti ile sarsılan İrem Derici, aldatıldığını öğrendikten sonra eski sevgilisine, "çeyrek popçu" ve "çöp" demişti.
İhanetin şokunu atlatan İrem Derici'nin tatil için gittiği Alaçatı'da Eyüp Başar isimli bir gençle yakınlaşmıştı.
Ancak genç adamın kalpli emojiler koyup Instagram'dan yayınladığı bu kare, flörtü gün yüzüne çıkardı.
'ATEŞ OLDUM YANDIM SANA'
Ayrıca Eyüp Başar, paylaştığı kareye İrem Derici'nin Ara Sıra şarkısının şu kısmını ekledi:
"Ateş oldum, yandım sana. Deli oldum, sardım sana. Ne filmler atlattım. Sonunda bak vardım sana"
Derici sosyal medya hesabı Instagram'ı oldukça aktif kullanıyor. Son günlerde sık sık sahne pozlarını paylaşan Derici, sosyal hayatından bir pozunu yayınladı.