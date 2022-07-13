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Giriş Tarihi: 13.7.2022 07:03 Son Güncelleme: 13.7.2022 09:44

İrem Derici yeni pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! "Alın size Bodrum betonu"

İrem Derici yeni pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! Alın size Bodrum betonu

Ünlü şarkıcı İrem Derici, meslektaşı Cem Belevi tarafından ikinci kez aldatılınca ilişkisine son noktayı koymuştu. Güzel şarkıcı İrem Derici, hüsrana uğradığı ilişkinin ardından kendini toparladı. Son günlerde sık sık konser pozlarını yayınlayan Derici,Bodrum'dan yeni karesini yayınladı.

Popçu İrem Derici, geçtiğimiz haftalarda kendisi gibi müzisyen sevgilisi Cem Belevi ile olaylı bir şekilde yollarını ayırmıştı.

İkinci kez Cem Belevi'nin ihaneti ile sarsılan İrem Derici, aldatıldığını öğrendikten sonra eski sevgilisine, "çeyrek popçu" ve "çöp" demişti.

Cem Belevi'nin ünlü şarkıcıyı manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı haberleri ile magazin gündemi çalkalanmıştı.

İhanetin şokunu atlatan İrem Derici'nin tatil için gittiği Alaçatı'da Eyüp Başar isimli bir gençle yakınlaşmıştı.

Ancak genç adamın kalpli emojiler koyup Instagram'dan yayınladığı bu kare, flörtü gün yüzüne çıkardı.

'ATEŞ OLDUM YANDIM SANA'

Ayrıca Eyüp Başar, paylaştığı kareye İrem Derici'nin Ara Sıra şarkısının şu kısmını ekledi:

"Ateş oldum, yandım sana. Deli oldum, sardım sana. Ne filmler atlattım. Sonunda bak vardım sana"

Derici sosyal medya hesabı Instagram'ı oldukça aktif kullanıyor. Son günlerde sık sık sahne pozlarını paylaşan Derici, sosyal hayatından bir pozunu yayınladı.

İrem Derici, gönderisinin altına ise şu mesajı yazdı: Sürekli sahne fotoğrafı koyuyorum asosyal işkolikler gibi 😒 ALIN SİZE SELFIE, ALIN SİZE BODRUM BETONU!

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İrem Derici yeni pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! "Alın size Bodrum betonu"
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