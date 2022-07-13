Şarkıcı Günsu İnce’ye büyük şok! Günsu İnce’nin 200 bin lira değerindeki çantasını çaldılar!

Olayın ardından şahıslar restorandan uzaklaşırken, çantasının yerinde olmadığını fark eden İnce, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. İnce ise emniyete giderek ifade verdikten sonra şahıslar hakkında şikayette bulundu. Şikayetin üzerine çalışma yapan polis, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Şarkıcı Günsu İnce'nin çantasının çalındığı anlar kamerada | Video



"HIRSIZLIK OLAYINI HİÇBİR ŞEKİLDE HİSSETMEDİM"

Olayla ilgili konuşan şarkıcı Günsu İnce, "Güvenlik kamera görüntülerini izleyene kadar asla farkında değildim. Hala masanın altında çantamı arıyordum. Bunlar zaten 4 kişilik bir çeteymiş ve o kadar profesyoneller ki, 3 kadın ve 1 erkekti. Hepsinde de şapka ve gözlük vardı. Belki de kameranın farkında olup tanınmamak için öyle yapmış olabilirler. Ablam ben ve kız arkadaşım izledik ve şok olduk. Hiçbir şekilde hissetmedim. Sonuçta sandalyemden çanta alınıyor ve hiç fark etmedim. Ablamın arkasından dolanıp çıkıyor. Poşetlerin arasına koymuş ve saklamış. Asla fark etmedik. Olay gündüz vakti oluyor biz saat 18.00 gibi fark ettik. Sigaramı almak için çantama döndüm. Bir baktım ki yok. Masanın altında bakıyorum yani ya lavaboda sandım gittim baktım ve yok. İzleyince çalındığını gördük. Başkaları mağdur olmasın istiyorum. Emekli maaşı olan olabilir, çok yazık ve bu kadar kolay olması gerçekten üzücü. Çantam bayağı değerliydi. Çantam, cüzdanım, saatimin kayışı vardı. Parfümüm ve nakit param vardı. Gülüyorum çünkü sinirlerim çok bozuldu. Gerçekten çok üzüldüm yani bana ait bir şey gitmesi çok üzücü. Bu mutlaka herkes için böyledir. Başkalarının başına gelmesini istemiyorum. Benim bütün günüm mahvoldu. Karakola gittim ve benimle çok ilgilendiler. Umarım yakalanırlar, ceza almalarını istiyorum başkalarının başına gelmesin diye" diye konuştu.

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