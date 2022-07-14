Atv’den yeni sezonda dev proje! İstanbul’un fethi televizyon filmi oluyor!

'PROJEYİ İLK DUYDUĞUMDA ÇOK HEYECANLANDIM

Filmde Fatih karakterine hayat verecek olan, daha önce ise Payitaht Abdülhamid dizisinde şehzadeyi canlandıran Can Sipahi, yeni rolü için oldukça heyecanlı. Genç oyuncu rolüyle ilgili şöyle konuştu: "Fatih, çağ değiştiren bir sultan. İlk duyduğumda 10 dakika kendime gelmeye çalıştım. Çok önemli, çok zor, çok ciddi hazırlık isteyen bir rol. Fatih Sultan Mehmed'le ilgili hemen okumalar yapmaya, belgeseller seyretmeye başladım. Fizik olarak kendimi daha da geliştireceğim. Savaş sahneleri için at binme ve kılıç kullanma eğitiminden geçeceğiz. Kariyerimin şu ana kadarki en önemli işi olacağını düşünüyorum."

