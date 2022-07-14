Sosyetik çifte hırsızlık suçlaması

Ünlü çift Aslı Pamir ve Murat Pilevneli, 20 Aralık günü İstanbul Beşiktaş'taki bir mekana gitti. İddiaya göre mekan önünde aracını valeye vermek isteyen Pilevneli, rezervasyonu olmadığı gerekçesiyle mekana alınmak istemedi. Bu sebeple valeyle tartışmaya başlayan Aslı Pamir, "Mekanın sahibini tanıyorum. Sen kimsin beni almıyorsun" gibi sözler sarf etmeye başladı. Vale, "O halde arayın. Ben de size yardımcı olayım" diyerek çifte yanıt verdiğinde ise Pilevneli, "Boşver bunları s.." diyerek sinkaflı sözler sarf etmeye başladı.Vale, yine iddiaya göre tartışma sırasında araçtan inen iş adamına yumruk attı ve taraflar arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında valenin cep telefonu ve cüzdanı yere düşünce iş adamı valenin eşyalarını alarak, aracına binerek mekandan uzaklaştı. Vale, yaşananlar sonrası eşyalarını çalarak kendisine hakaret eden ünlü çiftten şikayetçi oldu. Olayla ilgili Murat Pilevneli ifade vermeye gelmedi. Başlatılan soruşturma sürüyor.