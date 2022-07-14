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Giriş Tarihi: 14.7.2022 16:00 Son Güncelleme: 14.7.2022 16:34

Olayların kadını Yağmur Sarnıç her yerde aranıyor! Suçlarına bir yenisi daha eklendi!

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Olayların kadını Yağmur Sarnıç her yerde aranıyor! Suçlarına bir yenisi daha eklendi!

Yağmur Sarnıç bu kez Emre Aşık'a baskı kurup işletmesini devraldığı otelinde sahte faturalar kestirmekle suçlanıyor. Sarnıç ile birlikte üç otel yöneticisi hakkında açılan davada flaş bir gelişme yaşandı. Resepsiyon görevlisinin savcılığa verdiği ifadeye ile, otelin oda sayısı 28 olduğu halde bir saat içinde 250 rezervasyon yapıldığı, Kolombiya'dan oteli arayan bir kişi, ülkesinden çıkmadığı halde kredi kartından İstanbul'daki otel adına para çekildiğini belirlendi. Yargılama yapan mahkeme Yağmur Sarnıç hakkında yakalama kararı çıkardı. Böylece Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç hakkında 6 ayrı dosyadan yakalama kararı oldu.

Emre Aşık ile eski eşi Yağmur Sarnıç arasındaki sular durulmuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emre Aşık'ın şikayeti üzerine Yağmur Sarnıç hakkında yürütülen bir soruşturmayı daha tamamladı. Savcılığın iddianamesine göre, Emre Aşık kurup işlettiği oteli hem iş yoğunluğu hem de Sarnıç'ın yoğun talepleri karşısında evli oldukları dönemde işletmesi için Sarnıç'a devretti. Yağmur Sarnıç ise otele yönetici yaptığı Behnam Rafiei P., Meryem A. ve Ozan G. ile birlikte şirket zararına sahte faturalar kesti.

KOLOMBİYA'DAKİ KART BİLGİLERİNİ KULLANDILAR

Savcılık, otelin resepsiyon görevlisi Enes Ç.'nin de bilgisine başvurdu. Enes Ç.'nin anlattıklarına göre, Yağmur Sarnıç'ın yetkili olduğu süreçte otelde konaklayan sayısı çok az olduğu halde, internet üzerinden çok sayıda rezervasyon geliyordu. Otelin oda sayısı 28 olduğu halde 2017 yılının yazına doğru bir saat içinde 250 rezervasyon yapıldı. Kolombiya'dan oteli arayan bir kişi, ülkesinden çıkmadığı halde kredi kartından İstanbul'daki otel adına para çekildiğini söyledi.

DAVA AÇILDI

Savcılığın iddianamesinde "fikir ve eylem birliği içerisinde hareket eden şüphelilerin üzerine atılı suçları işlemiş oldukları hususunda kamu davası açmaya yeter somut delil elde edildiği" kaydedildi. Savcılık, Yağmur Sarnıç ile birlikte Behnam Rafiei P, Meryem A. ve Ozan G.'nin "özel belgede sahtecilik", "bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme ve benzeri hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından cezalandırılmasını talebiyle dava açtı.

6 DOSYADAN ARANIYOR

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde söz konusu iddialara yönelik yargılama başladı. Hakimlik Yağmur Sarnıç'a gönderilen tebligatın ulaşmadığını tespit etti. Bu nedenle Sarnıç hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi. Ayrıca Yağmur Sarnıç'ın 6 farklı dosyadan yakalandığı ortaya çıktı.

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Olayların kadını Yağmur Sarnıç her yerde aranıyor! Suçlarına bir yenisi daha eklendi!
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