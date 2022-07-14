Olayların kadını Yağmur Sarnıç her yerde aranıyor! Suçlarına bir yenisi daha eklendi!

Emre Aşık ile eski eşi Yağmur Sarnıç arasındaki sular durulmuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emre Aşık'ın şikayeti üzerine Yağmur Sarnıç hakkında yürütülen bir soruşturmayı daha tamamladı. Savcılığın iddianamesine göre, Emre Aşık kurup işlettiği oteli hem iş yoğunluğu hem de Sarnıç'ın yoğun talepleri karşısında evli oldukları dönemde işletmesi için Sarnıç'a devretti. Yağmur Sarnıç ise otele yönetici yaptığı Behnam Rafiei P., Meryem A. ve Ozan G. ile birlikte şirket zararına sahte faturalar kesti.
KOLOMBİYA'DAKİ KART BİLGİLERİNİ KULLANDILAR
Savcılık, otelin resepsiyon görevlisi Enes Ç.'nin de bilgisine başvurdu. Enes Ç.'nin anlattıklarına göre, Yağmur Sarnıç'ın yetkili olduğu süreçte otelde konaklayan sayısı çok az olduğu halde, internet üzerinden çok sayıda rezervasyon geliyordu. Otelin oda sayısı 28 olduğu halde 2017 yılının yazına doğru bir saat içinde 250 rezervasyon yapıldı. Kolombiya'dan oteli arayan bir kişi, ülkesinden çıkmadığı halde kredi kartından İstanbul'daki otel adına para çekildiğini söyledi.
DAVA AÇILDI
Savcılığın iddianamesinde "fikir ve eylem birliği içerisinde hareket eden şüphelilerin üzerine atılı suçları işlemiş oldukları hususunda kamu davası açmaya yeter somut delil elde edildiği" kaydedildi. Savcılık, Yağmur Sarnıç ile birlikte Behnam Rafiei P, Meryem A. ve Ozan G.'nin "özel belgede sahtecilik", "bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme ve benzeri hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından cezalandırılmasını talebiyle dava açtı.
6 DOSYADAN ARANIYOR
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde söz konusu iddialara yönelik yargılama başladı. Hakimlik Yağmur Sarnıç'a gönderilen tebligatın ulaşmadığını tespit etti. Bu nedenle Sarnıç hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi. Ayrıca Yağmur Sarnıç'ın 6 farklı dosyadan yakalandığı ortaya çıktı.