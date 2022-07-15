Ünlü modacının hırsız ihbarına dava! Deniz Akkaya’nın 2,5 yıl hapsi istendi

Selin Ciğerci'nin bir gece kulübünde hırsızlık yaptığını ve görüntülerinin elinde olduğunu öne süren Deniz Akkaya, modacı Gülşah Saraçoğlu hakkında skandal bir iddia ortaya attı. Selin Ciğerci hakkında yaptığı açıklamaların ardından 3 gün zorlama hapse çarptırılan Deniz Akkaya, yorumculuk yaptığı magazin programında Gülşah Saraçoğlu'nu hedef aldı.

HIRSIZ İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Deniz Akkaya, Bircan Bali ve Seren Serengil ile birlikte sunduğu programda, ''Çok sevdiğim bir dostumun evine kahve içmeye gittim. Kahveyi getiren hanımefendi senelerce Nükhet Duru'nun evinde çalışmış. Bu kadın döndü bana dedi ki 'Deniz hanım siz modacı Gülşah Saraçoğlu'nu çok seviyorsunuz ama o benim paramı çaldı. Hem de Nükhet Duru'nun evinde' iddiasında bulundu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Akkaya'nın iddiaları ardından ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Saraçoğlu, Akkaya'nın programda sarf ettiği sözlerle kendisine iftira attığını ve kişilik haklarını zedelediğini ileri sürdü. Yaşandığını iddia ettiği olay nedeniyle iftiraya maruz kaldığını ileri süren Saraçoğlu, Akkaya'nın cezalandırılmasını istedi. Savcılıkça, ünlü modacının ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İfadesi alınana Akkaya, yorumlamanın mesleğinin bir parçası olduğunu, kullandığı ifadelerin basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü çerçevesinde tamamen kamuoyunu bilgilendirme ve haber verme amacıyla yaptığını, müşteki şahsa yönelik herhangi bir tehdit veya hakaret içerikli bir ifade kullanmadığını, suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.

YARGILANACAK

Savcılık soruşturmayı, uzlaştırma bürosuna gönderdi. Saraçoğlu, Akkaya'yla uzlaşmayı reddetti. Ünlü manken hakkından İftira suçundan takipsizlik kararı verilirken, ''hırsız'' şeklinde söylemde bulunarak hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle dava açıldı. 2,5 yıla kadar hapsi istenen Akkaya, Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.