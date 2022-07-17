Ünlü sanatçı Sinan Akçıl: 15 Temmuz’un önemi ve Batuhan gibi kardeşlerimiz unutulmasın

Batuhan Ergin, vatan aşkıyla dolu bir gençti. Bundan tam 6 yıl önce 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimi sırasında şehit olmuştu. Boğaziçi Köprüsü'nde kalbinden vurularak şehadete yürüyen Ergin'in acılı ailesini, sanatçı Sinan Akçıl ziyaret etti. Her yıl olduğu gibi merhumun evinde baba Ahmet Ergin, anne Deniz Ergin ve aile yakınları bir araya geldi. Sinan Akçıl'ı bir kez daha evinde gören anne Deniz Ergin, "Seni görünce oğlum gelmiş gibi oluyorum, Batuhan'a çok benziyorsun. İyi ki geldin" dedi. Bu sözler karşısında çok mutlu olan sanatçı, "Ben de sizleri kendi ailem gibi seviyorum, iyi ki sizi tanıdım. 15 Temmuz artık benim için Batuhan'ın doğum günü. Onu görmeden tanıdım, görmeden sevdim. O benim adamım" diye konuştu.Darbe girişiminden sonra şehit olan vatandaşların hikayelerini okuduğunu ve Batuhan'ın hikayesinin dikkatini çektiğini belirten Akçıl, "Ben haberleri okumuştum. Sonra Ahmet Abi'nin telefonunu buldum ve aradım. Beni en çok etkileyen şeylerden birisi de köprü üzerinden paylaştığı fotoğraflardı. O fotoğrafın üzerinde, 'Erzak almaya gelmedik, vatana sahip çıkmaya geldik' sözleri yazılıydı. Bu, beni çok etkiledi ve o anda kendimi Batuhan'a çok yakın hissettim" dedi.Ortaköy'de bulunan evlerinin üst kata çıkan merdiven bölümünü şehit Batuhan'a ayıran aile, o alanı Sinan Akçıl'a gezdirdi. Darbe teşebbüsü sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde çekilmiş fotoğrafları ve askerlik anılarını Türk Bayrağı'nın altında gören sanatçı, "Tüylerim diken diken oldu, çok özel bir alan" diye konuştu. Baba Ahmet Ergin ise duvarda asılı bir resmin hikayesini ilk kez paylaştı. Bitlis'te askerlik yapan oğlunun o dönemde arkadaşlarına göstermek için çizdiği Boğaz manzaralı resmin hikayesini anlatan Ergin, "Oğlum Batuhan bunu askerde arkadaşlarına göstermek için çizmiş, resimde Boğaziçi Köprüsü ve Kuleli Askeri Lisesi var.Oğlum darbe gününde Boğaziçi Köprüsü'nde Kuleli'den gelen darbeci askerler tarafından şehit edildi. Yani oğlum askerlik yaptığı sırada, aslında kendi ölümünü çizmiş" dedi. Bu olay karşısında bir hayli şaşıran Akçıl, "Ne diyeceğimi bilemiyorum, çok ilginç. 15 Temmuz'un önemi ve Batuhan gibi kardeşlerimiz unutulmasın" diye konuştu. Aileyi ağustos ayında vereceği konsere davet eden Akçıl, Şehit Batuhan Ergin'in anne, baba ve akrabaları ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.