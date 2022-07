Buse Varol’un fit görüntüsünün sırrı!

Son dönemlerde Buse Varol'un fit görüntüsü oldukça dikkat çekiyor. Peki doğumdan önceki halinden bile daha zayıf olan Buse Varol, doğum kilolarından nasıl kurtuldu? Şu aralar ailesi ile tatil yapan Varol, fit görüntüsü ile paylaşım yaptıkça DM kutum sorularla adeta dolup taşıyor. O zaman ben de işlemlerini gerçekleştirmiş uzman olarak sizlere detaylı bilgiyi aktarmak istiyorum... Yakın aralıklarla iki gebelik sonrası eski formuna dönemeyen Varol "Özlem eski kıyafetlerime girsem benim için yeterli olur" dedi. İlk geldiğinde 40 beden kıyafetler bile çok sıkıyordu kendisini ve hızlıca forma girmek istediğini bana defalarca söyledi. Diyeceksiniz ki 40 beden çok mu? Hayatı boyunca hep 34 beden olan incecik bir kadın için evet 40 bedeni kabullenmek bir hayli zor olabilir.Peki Buse Varol'u 40 bedenden 34 bedene düşmesini sağlayan bu yöntem nedir? Yoğun iş temposu, sağlıksız beslenme, düzensiz uyku ve bazen hormonal sebeplerden dolayı günümüzde kilo alımı oldukça kolaylaştı ve yaygınlaştı. Kilo veya kilolu olmak durumu kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Yağ oranı ise zayıflama sürecini belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Bu yüzden zayıflama sürecine başlamadan önce detaylı bir şekilde elektronik ölçümler yapılmalı ve yağ oranınız, yağ kütlesi, kas kütlesi hatta iç yağlanma oranlarınız incelenmelidir.Sadece kiloyu veya mezurayı baz alarak sağlıklı bir takip ve zayıflama elde etmek mümkün değildir. Giden kiloların yağdan gitmesi temel hedef olmakla birlikte, kas kaybı olup olmadığını takip etmek de oldukça önemlidir. Fakat bazen tüm bu çabalara rağmen yağlar direnç gösterebilir. İşte bu dirençli yağlar için en konforlu işlem buzla zayıflama. Buzla zayıflama, masaj yöntemiyle buzlu bir başlık ile yağları dondurarak kıran bir zayıflama yöntemidir. İlk seans itibariyle güzel sonuçlar veren ve ağrı, morarma gibi yan etkileri olmayan bir uygulamadır. En büyük avantajı ise kişinin ihtiyaçları doğrultusunda ilk seans itibariyle gözle görülür şekilde sonuç vermesidir. Uygulama sürecinde sağlıklı beslenmeye ve bol su tüketmeye dikkat etmek büyük ölçüde önem taşıyor. Yağlanma problemi olan her bölgeye uygulanabilen bu yöntem, oldukça ciddi bir yağ kırma işlemidir. Bu nedenle seanslar 15 günde bir tekrarlanmalıdır. Buzla yağ kırma işlemi kontrollü bir cilt soğutma işlemi olduğu için, ciltte hasar bırakmadan selektif bir şekilde yağ hücrelerini tespit eder ve ilk seans itibariyle ortalama 2-4 cm incelme sağlar. Vakum, enjeksiyon ve kimyasalın kullanılmadığı bu yöntem sayesinde deride bir deformasyon yaşanmaz. Kişi kilo almadığı sürece işlem kalıcıdır. Yağların vücuttan atılması içinse yapılması gereken en önemli şey bol su tüketimidir. Peki neden? Çünkü kişinin kırılan yağlarının vücuttan dışarı atılmaması durumunda vücutta bir şişme yani ödem oluşması ihtimali söz konusu olabilir. Zayıflarken sarkmadan yağdan vermek çok önemlidir ancak biz bunu başardık Buse ile. O yüzden şimdi onu görenler iki çocuk doğurmuş olabileceğini düşünmüyor çünkü Buse'nin karın dahil tüm vücudu çok sıkılaştı. Önemli olan kiloların hikayesine dokunmak, kişinin ihtiyaçlarına göre çözüm odaklı ilerlemek, işte biz bunu başardık. Şu an yeni başarı hikayeleri yazıyorum, çok şaşıracaksınız, muazzam değişimler geliyor...DOĞUM sonrası kadınların vücudunda oluşan dirençli yağlar, incelme sürecinin önündeki en büyük engel olabiliyor. Buse Varol'un zayıflama sürecinde ise metabolik blokajları açan bir işlemin uygulanmasının etkisi büyük oldu. Yalnızca doğum sonrası değil, pre-menopoz ve menopoz dönemlerinde de meydana gelen bu dirençli yağlarda etkili olan yöntemin detaylarına birlikte bakalım... Metabolik blokajlar, kişinin kilo vermesine engel teşkil eden ve kiloyu tutan durumlardır. Bu durumları ortadan kaldırabilmek için son teknoloji bir yöntem kullanılmalıdır. Blokaj açma, alternatifi olmayan bir teknolojidir. İşlem, kişinin metabolik blokajlarını tespit eder ve tespit edilen ihtiyaçları doğrultusunda 4 farklı noktadan metaferik dalga göndererek kiloyu tutan blokajları açar. Kişinin ihtiyaçları doğrultusunda uygulanan bu yöntem herkeste çok farklı sonuçlar vermektedir. Çünkü herkesin metabolik blokajları ve yağlanma hikayesi farklıdır. Bu teknoloji zayıflama sürecine kişiyi hazırlar ve kilo verme sürecini hızlandırıp kolaylaştırır.BLOKAJ açma programı bir yağ kırma işlemi değildir. Mutlaka bir yağ kırma işlemine ek olarak uygulanmalıdır. Bu işlem bir yandan vücudu kilo vermeye hazırlıyor; diğer taraftan bölgesel fazlalıkları yağ kırma işlemi sayesinde vücuttan dışarı atıyor. "Ne yaparsam yapayım asla zayıflayamıyorum" diyen danışanlarda bile şaşırtıcı sonuçlar veren bu uygulama, ilk seans itibariyle etki gösterir. Blokaj açma, sırt bölgesine uygulanır. Ancak yağ kırma işlemi yağlanma problemi olan her bölgede; karın, göbek, bacak, kol, hatta gıdı bölgesinde dahil uygulanabilir. Yağ kırma işlemi birden fazla bölgede uygulanabilir. Program tamamen kişinin ihtiyaçları doğrultusunda uygulandığı için karın, göbek, bacak, kol hatta gıdı bölgelerinde aynı anda uygulanabilir.