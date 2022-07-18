Son dakika: Şarkıcı Gökhan Özen hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı! İftira davasında flaş gelişme!

Şarkıcı Gökhan Özen'in 2016 yılında boşandığı eşi Selen Sevigen ile arasında sular durulmuyor. Çiftin kavgasına Selen Sevigen'in babası eski bakan Mehmet Sevigen de dahil olunca Gökhan Özen, sosyal medyada eski kayınpederinin otel açmak için rüşvet dağıttığını ve CİMER'e şikayet ettiğini açıkladı. Sevigen önce Özen hakkında 1 liralık tazminat davası açtı ve kazandı. Eski bakan iftiraya maruz kaldığını belirterek ayrıca suç duyurusunda da bulundu.
ÜNLÜ ŞARKICIYA YAKALAMA ÇIKARILDI
Mehmet Sevigen, şarkıcının hakkında asılsız iddialarda bulunduğunu, kişilik haklarının ve itibarının zedelendiğini ileri sürerek iftiraya maruz kaldığını belirtti. Eski damadının cezalandırılmasını isteyen Sevigen'in şikayetinden sonra olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında savcılık Gökhan Özen'i ifadeye davet etti. Özen, ABD'de bulunduğu için savcılığın davetine gelmeyince bu kez hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Özen'in avukatları ise savcılıktan yakalamanın kaldırılmasını talep ederek ifadeye geldi.
OTEL USULUNE UYGUN
Gökhan Özen, savcılıkta verdiği ifadesinde Mehmet ve Sevil Sevigen'e ait herhengi bir iftirada bulunmadığını, rüşvet dağıtılma iddialarını kendisine eski kayınvalidesinin söylediğini belirten Gökhan Özen suçsuz olduğunu ifade etti. Ancak yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde söz konusu otelin usulüne uygun bir şekilde yapıldığı belirlendi.
SAVCLIK ÖZEN'İ SUÇSUZ BULDU
Savcılık olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda Gökhan Özen'in iftira atmayarak Anayasal hakkı olan 'ihbar'ı kullandığını, şikayete konu içeriklerde hakaret ya da iftira bulunmadığını belirtti. Savcılık bu nedenle Gökhan Özen hakkında kovuşturma dair yer olmadığına hükmederek dosyayı kapattı.