Son dakika: Şarkıcı Gökhan Özen hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı! İftira davasında flaş gelişme!

Şarkıcı Gökhan Özen'in 2016 yılında boşandığı eşi Selen Sevigen ile arasında sular durulmuyor. Çiftin kavgasına Selen Sevigen'in babası eski bakan Mehmet Sevigen de dahil olunca Gökhan Özen, sosyal medyada eski kayınpederinin otel açmak için rüşvet dağıttığını ve CİMER'e şikayet ettiğini açıkladı. Sevigen önce Özen hakkında 1 liralık tazminat davası açtı ve kazandı. Eski bakan iftiraya maruz kaldığını belirterek ayrıca suç duyurusunda da bulundu.