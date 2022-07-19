Tuvana Türkay ile aşk yaşayan ünlü iş adamı İzzet Antebi’ye darp şoku! Restoran çıkışı yumruklar konuştu!

ESKİ EŞİMİN SEVGİLİSİYDİ

İş adamı eski eşinin sevgilisi tarafından darp edildiğini ileri sürerek olayla ilgili şikayetçi oldu. Savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde eski eşi Didem Sarı'nın kendisine yönelik sosyal medya üzerinden son dönemde hakaret içerikli ve kışkırtıcı mesajlar paylaştığın ileri sürdü. Eski eşinde kendisinin dövmesinin bulunması nedeniyle yeni sevgilisinin bu durumu hazmedemeyerek kendisine saldırdığını ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.