Tuvana Türkay ile aşk yaşayan ünlü iş adamı İzzet Antebi’ye darp şoku! Restoran çıkışı yumruklar konuştu!

12 yıllık evliliği sonrası ünlü manken Tuvana Türkay'la birlikte olan İzzet Antebi'nin İstinye'deki bir restoran çıkışında darp edildiği ortaya çıktı. 30 Haziran tarihinde gerçekleşen olayda, aldığı darbeler sonrası kendisini darp eden şahsın eski eşi Didem Sarı'nın sevgilisi olduğunu ileri süren Antebi, şikâyetçi oldu.
Ünlü işadamı Moris Antebi'nin oğlu İş adamı İzzet Antebi 2009 yılında hayatını Didem Sarı'yla birleştirmişti. 12 yıllık evliliklerinden iki çocuğu olan çift, geçtiğimiz aylarda evliliklerini tek celsede bitirdi. İzzet Antebi ve Didem Sarı çiftinin çocuklarının velayetleri Didem Sarı'ya verildi.
Şahısla karşı karşıya kalan iş adamı, aniden saldırıya uğradı. Antebi, genç adamdan aldığı yumruk ve tekme darbeleri sonrası mekan güvenliği sayesinde kurtuldu. Yine iddiaya göre iş adamını darp eden şahıs, 'İzzet gel buraya' diyerek hakaretlere maruz kaldı.
ESKİ EŞİMİN SEVGİLİSİYDİ
İş adamı eski eşinin sevgilisi tarafından darp edildiğini ileri sürerek olayla ilgili şikayetçi oldu. Savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde eski eşi Didem Sarı'nın kendisine yönelik sosyal medya üzerinden son dönemde hakaret içerikli ve kışkırtıcı mesajlar paylaştığın ileri sürdü. Eski eşinde kendisinin dövmesinin bulunması nedeniyle yeni sevgilisinin bu durumu hazmedemeyerek kendisine saldırdığını ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.