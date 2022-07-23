Gül Masalı’nın “Gonca ve Toprak”ı Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca çifti çok beğenildi!

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkili hikayesiyle ekrana gelen dizide; Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Zehra Yılmaz, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi birbirinden başaralı duayen isimler rol alıyor.