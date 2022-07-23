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Giriş Tarihi: 23.7.2022 17:00 Son Güncelleme: 23.7.2022 17:11

Gül Masalı’nın “Gonca ve Toprak”ı Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca çifti çok beğenildi!

Gül Masalı’nın “Gonca ve Toprak”ı Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca çifti çok beğenildi!

atv ekranlarında Pazar günü izleyiciyle buluşan Gül Masalı dizisinin başrol oyuncuları Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca çifti sosyal medya da çok yakıştırıldı. Çok sayıda yorum alan çift için; “Çok yakışıyorsunuz” yorumları yapıldı. Dizide çiftin ilişkilerinin seyrinin nasıl ilerleyeceği ise merak konusu oldu.

Gül Masalı; annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.



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Güçlü oyuncu kadrosu ve etkili hikayesiyle ekrana gelen dizide; Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Zehra Yılmaz, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi birbirinden başaralı duayen isimler rol alıyor.

Yapımını Pastel Film'in, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül'ün üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Sadullah Şentürk otururken, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu kaleme alıyor. Dizinin proje tasarımını ise Soner Caner üstleniyor.



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Gül Masalı’nın “Gonca ve Toprak”ı Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca çifti çok beğenildi!
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