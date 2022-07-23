Pelin Akil Oktay Kaynarca’yı anlattı: Net konuşur merhametlidir

Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın proje tasarım ve genel hikayesine imza attığı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin Özbekistan çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Dizide 'Firuze' karakterine hayat veren Pelin Akil de Özbekistan'a giden ekibin içindeydi. Daha önceki projelerinde de Oktay Kaynarca ile kamera karşına geçtiğini belirten Akil, yeni rolünü anlattı:"Sınır tanımayan doktorlardan olan 'Firuze', birçok zorlu ortamda görevini yapmış. Cezayir'le (Oktay Kaynarca) de bu görevlerinden birinde tanışmış. Zeki, kararlı ve ne yaptığını, ne istediğini bilen bir kadın."'Ben Bu Cihana Sığmazam' yeni sezonda atv ekranlarında seyirciyle buluşacak.Pelin Akil, 'Ben Bu Cihana Sığmazam'daki rol arkadaşı Oktay Kaynarca hakkında şöyle konuştu: "Oktay Kaynarca'yı tek bir cümlede anlatmak istersem... Çok düşünen, net konuşan, sohbetiyle, enerjisiyle ortama neşe saçan, babacan, merhametli, çocuk aşığı, çok sevdiğim, çalışması çok eğlenceli, güzel yürekli biri... Daha önce de birlikte çalışmıştık."