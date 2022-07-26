9 güne 11 bavul

DeryaUluğ, önceki gün Erbaa Yaprak Festivali'nde sahneye çıktı. 9 günlük bayram tatilinde 8 konser veren Uluğ, "Her konser için ayrı bir kostüm hazırlattım. Bayram konserlerini 11 valizle geçirdim" dedi. Erbaa'ya yaprak sarma yeme hayaliyle geldiğini anlatan Derya Uluğ, "Otelde gözümü açar açmaz 'Bana yaprak sarma bulun' dedim. Koca bir tabak yedim" diye konuştu.Ünlüler arasında en çok bavulla seyahat etme rekoru Bülent Ersoy'da. Diva, geçtiğimiz yıllarda Hindistan seyahatine 40 bavulla çıkmıştı. Ersoy, İstanbul'a ise 61 bavulla dönerek herkesi şaşkına çevirmişti.