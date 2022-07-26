Haberler Günaydın Haberleri Boş teneke gibisiniz!
Giriş Tarihi: 26.7.2022

Boş teneke gibisiniz!

Boş teneke gibisiniz!

Sünnet derisinden elde edilen kök hücreyle güzellik bakımı yaptıran Selen Görgüzel, yorumlara isyan etti: Teneke gibi boş ses çıkarıyorsunuz

Selen Görgüzel, çocukların sünnet derilerinden elde edilen kök hücrelerle bakım yaptırdığını açıklamıştı. GÜNAYDIN'ın manşete taşıdığı bu haber büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada yapılan yorumlara tepki gösteren Görgüzel, "Anlamadan araştırmadan abuk sabuk yapılan yorumları özellikle silmiyorum ki cahilliğiniz ifşa olsun" dedi.



'EL İNSAF YAHU'
Görgüzel, "Teneke gibi işiniz gücünüz boş boş ses çıkarmak. Teknoloji ve tıbbın büyük araştırmalar ve izinler sonucu geliştirdiği bir yöntemi vahşete çeviren felaket tellalları! Yeni doğan sünnet derisinden elde edilen hücreler kişinin ihtiyaç duyduğu bölgeye enjekte ediliyor. Yani kimsenin çoluğu çocuğu kesilip biçilmiyor. Hasta mısınız? El insaf yahu!" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Boş teneke gibisiniz!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA