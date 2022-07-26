Boş teneke gibisiniz!

Selen Görgüzel, çocukların sünnet derilerinden elde edilen kök hücrelerle bakım yaptırdığını açıklamıştı. GÜNAYDIN'ın manşete taşıdığı bu haber büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada yapılan yorumlara tepki gösteren Görgüzel, "Anlamadan araştırmadan abuk sabuk yapılan yorumları özellikle silmiyorum ki cahilliğiniz ifşa olsun" dedi.Görgüzel, "Teneke gibi işiniz gücünüz boş boş ses çıkarmak. Teknoloji ve tıbbın büyük araştırmalar ve izinler sonucu geliştirdiği bir yöntemi vahşete çeviren felaket tellalları! Yeni doğan sünnet derisinden elde edilen hücreler kişinin ihtiyaç duyduğu bölgeye enjekte ediliyor. Yani kimsenin çoluğu çocuğu kesilip biçilmiyor. Hasta mısınız? El insaf yahu!" dedi.