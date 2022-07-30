Gül Masalı’na yurtdışından yoğun ilgi! Sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu

Diziyi heyecan ve merakla bekleyen yabancı hayranlar, hem dizi hem de oyuncuların sosyal medya hesaplarını yorum yağmuruna tuttu. Özellikle Azerbaycan, İspanya, Rusya ve Ortadoğu'dan gelen yorumlar arasında Toprak ve Gonca'nın uyumu, Türk kültürünü ve Isparta'nın güzelliğini ekranlara yansıtması çok konuşuldu.
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Isparta'nın tüm güzelliğini gözler önüne gelen dizi; annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.
Diğer yandan başrollerini Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin), Zehra Yılmaz (Ece Kardaş), Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun paylaştığı Gül Masalı, yarın akşam 6. bölümüyle ekranlara gelecek.
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İşte 6.bölüm detayları...
Arda'nın Toprak'a, Ece'nin de Gonca'ya meydan okumasıyla birlikte olaylar farklı bir boyuta taşınır. Arda, Ece ve Canan'la iş birliği yapmaya karar verirken, Toprak ve Tahir arasında da bir yüzleşme yaşanır.
Gonca, kendisini istemeyenlere rağmen projesini hayata geçirebilmek için hazırlıklara başlar. Isparta'daki çalışan kadınların Atabeyler tarafından uğradığı haksızlıklara yakından tanıklık eder.
Gonca'nın kooperatif kuracağını, yıllardır işleyen düzeni değiştireceğini öğrenen Rıfat, buna engel olmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır.
Toprak'la Gonca aşkı ve işlerin bozulduğuna dair halk arasında yayılan dedikodular yüzünden zor günler geçiren Atabeyler, üzerlerindeki kara bulutları dağıtmak için görkemli bir davet verirler.
O gece her şey yolunda giderken aniden gelen davetsiz bir misafir, adeta kendi vicdanları önünde suçlu olan insanlar için yaklaşan hesap gününün habercisi gibidir.