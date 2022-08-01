Maganda futbolcu gazeteci dövdü

Bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan, şu sıralar kariyerine İran'da devam eden Manuel Fernandes, takımıyla kamp için Kocaeli'ne geldi.Önceki gece kamptan kaçarak Kuruçeşme'deki bir kulübe giden futbolcu, 5 kadınla mekandan çıkarken görüntülenince çıldırdı. Önce yanındaki arkadaşı, ardından da Fernandes, bir TV muhabirine saldırıp dövdü.36 yaşındaki futbolcu, polis gelmeden olay yerinden kaçtı. Yüzünden ve kolundan yaralanan muhabir, darp raporu alıp Fernandes'ten şikayetçi oldu.