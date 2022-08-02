Ödüllü film ’Bağlılık Hasan’ Fransa’da vizyona giriyor

Dünya prömiyeri 74. Cannes Film Festivali'nin 'Belirli Bir Bakış' bölümünde gerçekleşen film, Güney Amerika'nın en eski ve önemli festivallerinden Sao Paulo Uluslararası Film Fesivali'nden de Yılın En İyi Yabancı Filmi ödülünü almıştı.
94. Akademi Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film dalında Türkiye'den aday gösterilen film, daha sonra çeşitli ülkelerde düzenlenen festivallerden ödüller almıştı.
'Bağlılık Hasan' filmi konusu
Yapım, geçimini baba mirası meyve bahçesi ve tarlasından sağlayan bir adamın, tarlasına dikilmek istenen elektrik direğinden kurtulmaya çalışmasını, Hac için Mekke'ye gidişi yaklaştıkça geçmişine ve kendi içine doğru bir arayışa çıkmasını konu ediniyor.
'Bağlılık Hasan' filmi özeti
Bağlılık Hasan, geçmişiyle hesaplaşan bir adamın hayatına odaklanıyor. Yıllarca birlikte hayat mücadelesi veren Hasan ile eşi Filiz, kimseyi düşünmeden sadece kendi isteklerine uygun hareket eder.
Ailenin geçimini Hasan, babasından kalma meyve bahçesi ve domates tarlasıyla sağlar. Hacca gitmek isteyen çift, sonunda güzel haberi alıp hazırlıklara başlar.