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Giriş Tarihi: 2.8.2022 09:10 Son Güncelleme: 2.8.2022 09:31

Ödüllü film 'Bağlılık Hasan' Fransa'da vizyona giriyor

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
Ödüllü film ’Bağlılık Hasan’ Fransa’da vizyona giriyor

Yönetmenliğini ve senaristliğini Semih Kaplanoğlu'nun üstlendiği ödüllü film 'Bağlılık Hasan, 3 Ağustos'ta Fransa'da vizyona giriyor.

Dünya prömiyeri 74. Cannes Film Festivali'nin 'Belirli Bir Bakış' bölümünde gerçekleşen film, Güney Amerika'nın en eski ve önemli festivallerinden Sao Paulo Uluslararası Film Fesivali'nden de Yılın En İyi Yabancı Filmi ödülünü almıştı.

94. Akademi Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film dalında Türkiye'den aday gösterilen film, daha sonra çeşitli ülkelerde düzenlenen festivallerden ödüller almıştı.

Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı 'Bağlılık Hasan'ın başrollerini Umut Karadağ ve Filiz Bozok paylaşırken, Mahir Günşiray da konuk oyuncu olarak yer aldı.

'Bağlılık Hasan' filmi konusu

Yapım, geçimini baba mirası meyve bahçesi ve tarlasından sağlayan bir adamın, tarlasına dikilmek istenen elektrik direğinden kurtulmaya çalışmasını, Hac için Mekke'ye gidişi yaklaştıkça geçmişine ve kendi içine doğru bir arayışa çıkmasını konu ediniyor.

'Bağlılık Hasan' filmi özeti

Bağlılık Hasan, geçmişiyle hesaplaşan bir adamın hayatına odaklanıyor. Yıllarca birlikte hayat mücadelesi veren Hasan ile eşi Filiz, kimseyi düşünmeden sadece kendi isteklerine uygun hareket eder.

Ailenin geçimini Hasan, babasından kalma meyve bahçesi ve domates tarlasıyla sağlar. Hacca gitmek isteyen çift, sonunda güzel haberi alıp hazırlıklara başlar.

Ancak bu sırada Hasan, hayatını üstüne inşa ettiği değerler ve gerçekleştirdiği eylemlerle yüzleşmeye başlar.

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Ödüllü film 'Bağlılık Hasan' Fransa'da vizyona giriyor
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