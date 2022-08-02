Ödüllü film ’Bağlılık Hasan’ Fransa’da vizyona giriyor

'Bağlılık Hasan' filmi konusu

Yapım, geçimini baba mirası meyve bahçesi ve tarlasından sağlayan bir adamın, tarlasına dikilmek istenen elektrik direğinden kurtulmaya çalışmasını, Hac için Mekke'ye gidişi yaklaştıkça geçmişine ve kendi içine doğru bir arayışa çıkmasını konu ediniyor.