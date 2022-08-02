Sosyetede yarım milyonluk ziynet eşyası krizi! Lüksün kraliçesi Asuman Aysal şokta: Hizmetçim bir hırsız...

Sosyetenin ünlü isimlerinden Asuman Aysal, evindeki temizlik işleri için yatılı çalışmak üzere N.S. isimli bir kadınla anlaştı. Aysal'ın Yeniköy'deki evinde 2 Mart 2022'de işe başlayan N.S'nin işe başlamasından bir hafta kadar sonra akşam saatlerinde yatak odasına giden ünlü isim, iddiaya göre çekmecesindeki biri 3 karat tektaş olmak üzere 3 pırlanta yüzük, bir yakutlu pırlanta yüzük, 2 pırlanta kolye, bir pırlanta bilekliğini yerinde bulamadı.
Temizlik görevlisini çağırarak durumu soran genç kadın, yanıt alamadı. Polis merkezine giderek kendisini soyan hırsızın tespit edilmesini isteyen Aysal, şikâyetçi oldu.
ZİYNET EŞYALARINI BULDU
Ziynet eşyaların maddi değerinin 550 bin lira olduğunu söyleyen Aysal, şikayeti sonrası evine geri döndüğünde ise yine iddiaya göre altınlarını bir kese içinde çantasında buldu.