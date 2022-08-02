Sosyetede yarım milyonluk ziynet eşyası krizi! Lüksün kraliçesi Asuman Aysal şokta: Hizmetçim bir hırsız...

Sosyetenin ünlü isimlerinden Asuman Aysal, evindeki temizlik işleri için yatılı çalışmak üzere N.S. isimli bir kadınla anlaştı. Aysal'ın Yeniköy'deki evinde 2 Mart 2022'de işe başlayan N.S'nin işe başlamasından bir hafta kadar sonra akşam saatlerinde yatak odasına giden ünlü isim, iddiaya göre çekmecesindeki biri 3 karat tektaş olmak üzere 3 pırlanta yüzük, bir yakutlu pırlanta yüzük, 2 pırlanta kolye, bir pırlanta bilekliğini yerinde bulamadı.



Temizlik görevlisini çağırarak durumu soran genç kadın, yanıt alamadı. Polis merkezine giderek kendisini soyan hırsızın tespit edilmesini isteyen Aysal, şikâyetçi oldu.