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Giriş Tarihi: 2.8.2022 07:24 Son Güncelleme: 2.8.2022 07:26

Sosyetede yarım milyonluk ziynet eşyası krizi! Lüksün kraliçesi Asuman Aysal şokta: Hizmetçim bir hırsız...

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Sosyetede yarım milyonluk ziynet eşyası krizi! Lüksün kraliçesi Asuman Aysal şokta: Hizmetçim bir hırsız...

Royal Motors Yönetim Kurulu Başkanı Artuğ Aysal'ın eşi Asuman Aysal, evine gelen temizlik hizmetlisi tarafından soyulduğu iddiasıyla karakola başvurdu. Yarım milyon değerindeki ziynet eşyalarını çaldığını düşündüğü hizmetlisini şikayet etmek için karakola giden Aysal, eve döndüğünde altınların geri geldiğini gördü. Aysal, hizmetlisinin korkudan altınları geri bıraktığını ileri sürerek şikayetini yineledi.

Sosyetenin ünlü isimlerinden Asuman Aysal, evindeki temizlik işleri için yatılı çalışmak üzere N.S. isimli bir kadınla anlaştı. Aysal'ın Yeniköy'deki evinde 2 Mart 2022'de işe başlayan N.S'nin işe başlamasından bir hafta kadar sonra akşam saatlerinde yatak odasına giden ünlü isim, iddiaya göre çekmecesindeki biri 3 karat tektaş olmak üzere 3 pırlanta yüzük, bir yakutlu pırlanta yüzük, 2 pırlanta kolye, bir pırlanta bilekliğini yerinde bulamadı.

Temizlik görevlisini çağırarak durumu soran genç kadın, yanıt alamadı. Polis merkezine giderek kendisini soyan hırsızın tespit edilmesini isteyen Aysal, şikâyetçi oldu.

ZİYNET EŞYALARINI BULDU

Ziynet eşyaların maddi değerinin 550 bin lira olduğunu söyleyen Aysal, şikayeti sonrası evine geri döndüğünde ise yine iddiaya göre altınlarını bir kese içinde çantasında buldu.

Aysal; altınları çaldıktan sonra hizmetlisini şikayet etmek için karakola gittiği sırada hizmetlisinin altınlarını başka bir yere koyduğunu ileri sürdü. Hizmetlisinin ziynet eşyalarını korkudan geri bıraktığını savunan Aysal, hizmetlisinden şikayetçi oldu.

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Sosyetede yarım milyonluk ziynet eşyası krizi! Lüksün kraliçesi Asuman Aysal şokta: Hizmetçim bir hırsız...
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