ABD’li şarkıcı lavanta hasadında

ABD'Lİ şarkıcı Della Miles, Aşık Mahzuni Şerif anısına düzenlenen Elbistan Festivali'nde konser vermek için Kahramanmaraş'a geldi. Miles, burada Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile lavanta hasadına katıldı. Etkinlikte Gürbüz ile şarkı söyleyen sanatçı, vadi hakkında da yetkililerden bilgi aldı. Gürbüz, ABD'li şarkıcıyı Elbistan'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, lavantanın tanıtımına da katkı sağlayan sanatçıya teşekkür etti. Miles da Elbistan'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu, lavantadan üretilen kozmetik ürünleri kullandığını ve lavantayı çok sevdiğini açıkladı.