Burç yorumları 3 Ağustos 2022: Astroloji ile Bugün burcunuzu neler bekliyor?

AKREP

Harcamalarınızı ayarlamakta güçlük çekeceğiniz bir gün olabilir. İş gerginlikleri konusunda dikkatli olmalı ve sizinle çalışan kişilerle diyalogunuza dikkat etmelisiniz.

YAY

Partnerinizin ilgisini üzerinizde tutmak hususunda başarılısınız.

Enerjinizin arttığı bugünlerde mesleki konularda da güler yüzünüzle ön plana çıkabilirsiniz.

OĞLAK

Dostluklarınızın ön plana çıkacağı bu günlerde insanların size karşı olan destek ve saygılarını görerek daha da mutlu ve güvende hissedeceksiniz.

KOVA

Yeni bir projeye başlarken tecrübelerinizi ön planda tutacak ve bugün dünden iyi olarak yarınlara da uzmanlık alanınızda başarı götürebileceksiniz.

BALIK

Başkalarına olan sevgi ve sadakatiniz ön planda olsa dahi bugünlerde bir tık kendinizi öne almanızın faydası vardır. Hobi ve yeteneklerinizi keşfedebilirsiniz.