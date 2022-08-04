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Giriş Tarihi: 4.8.2022

Büyük acıdan 2 yıl sonra Bodrum’da

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Büyük acıdan 2 yıl sonra Bodrum’da
Yaklaşık iki yıl önce eşi Ahmet Serdar Oral'ı geçirdiği kalp krizi sonucu kaybeden Özgü Namal, yıllar sonra geldiği Bodrum'da görüntülendi. Ünlü oyuncu önceki gün Ortakent'teki bir otelde çocukları ile birlikte kahvaltı yaparken objektiflere takıldı. Gazetecilerden haberdar olan Namal, görüntü vermemek adına otelin beach'ine inmek istemedi. Eşinin ani ölümünün ardından Köyceğiz'de bulunan evine bir daha uğramayan ve İzmir'de yaşamaya başlayan Namal'ın Bodrum'da bir proje ile ilgili görüşme yapacağı öğrenildi.
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Büyük acıdan 2 yıl sonra Bodrum’da
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