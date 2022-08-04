Dünya basını Mikonos’taki fahiş hesapları konuşuyor

Biz Bodrum ve Çeşme'deki pahalı yemek fiyatlarını konuşurken dünya medyasının gündeminde Yunanistan'ın Mikonos adası var! Birkaç gün önce Amerikalı iki turistin, iki içecek ve bir yengeç için 600 Euro ödemesi olay oldu. Hesaba itiraz edince restoran çalışanlarının kötü muamelesiyle karşılaşan turistler, ülkelerine dönüşte "Kazıklandık" diye dava açtı.İngiliz The Sun gazetesi ise iki kadın turistin ıstakoz, kalamar, salata, ekmek ve bir içkiden oluşan hesap için 1300 Euro hesap ödemesini haber yapıp "Afallatan hesap!' başlığını kullandı. Independent gazetesi de geçtiğimiz yıllarda 'Altından yapılan kalamar' başlığıyla kazık fiyatlara gönderme yapmıştı. Bu arada Mikonos'ta bir top dondurma 15 Euro'ya (274 liraya) satılıyor.