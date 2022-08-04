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Giriş Tarihi: 4.8.2022 15:55 Son Güncelleme: 4.8.2022 16:05

Dünyaca ünlü rapçi Drake'ten kötü haber!

Dünyaca ünlü rapçi Drake’ten kötü haber!

Dünyaca ünlü rapçi Drake'den kötü haber geldi. 35 yaşındaki rapçi koronavirüse yakalandı.

Dünyaca ünlü rapçi Drake, koronavirüse yakalandı. Nicki Minaj ve Lil Wayne ile planlanan Young Money Reunion konserlerini iptal ettiğini de duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Drake, şu ifadelere yer verdi:

"Covid-19 testinde pozitif çıktığımı ve bu gece yapılması planlanan Young Money Reunion şovunun mümkün olan en yakın tarihe ertelendiğini söylemek beni gerçekten harap etti. Şehri haberdar edeceğim ve yeni tarihi belirlediğimiz zaman paylaşacağım.

O zamana kadar herkesin güvende ve sağlıklı kalmasını umuyorum ve hepinizi seviyorum. Birlikte geçirdiğimiz hafta sonu sizi hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm ve negatif test verdiğim an size sahnede sahip olduğum her şeyi (Covid-19 hariç) vereceğim"

27 MİLYON DOLAR KAYBETTİ
Öte yandan Twitch'te yapılan kumar yayınları kimi yayıncılar tarafından etik bulunmazken kimileri ise bu kategorinin bir parçası oluyor. Dünyaca ünlü rapçi Drake, geçtiğimiz günlerde Twitch hesabı ile canlı yayında bir saat boyunca kumar oynadı.

Twitch'te yavaş yavaş yükselmeye başlayan kumar kategorisi birçok yayıncı tarafından tercih ediliyor ve çoğu yayıncı bahis siteleri tarafından sponsorluk alıyor. 12 Temmuz'da Twitch kanalında canlı yayın yapan rapçi Drake, Amerikalı rapçi French Montana ile Twitch'te 1 saat boyunca kumar yayını yaptı.

27 milyon dolar bütçeyle kumara yayınına başlayan rapçi Drake, yaklaşık bir saatte tüm parayı harcadı ve yayını 2 bin dolar bütçe kala sonlandırdı. Yayın boyunca 230 bin izlenmeye ulaşan Drake, Twitch'te anlık olarak en yüksek 112 bin izleyiciye ulaşarak da rekor kırdı.

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Dünyaca ünlü rapçi Drake'ten kötü haber!
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