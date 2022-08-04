Dünyaca ünlü rapçi Drake’ten kötü haber!

O zamana kadar herkesin güvende ve sağlıklı kalmasını umuyorum ve hepinizi seviyorum. Birlikte geçirdiğimiz hafta sonu sizi hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm ve negatif test verdiğim an size sahnede sahip olduğum her şeyi (Covid-19 hariç) vereceğim"