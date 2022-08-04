Günlük burç yorumları 4 Ağustos 2022 Perşembe: Astroloji ile Bugün burcunuzu neler bekliyor?

ASLAN

Bazı konularda derin düşünmeden akışında kalmasına izin vermelisiniz. Kontrol edemeyeceğinizi kabullendiğinizde büyük bir rahatlık gelecektir.

BAŞAK

Aşk hayatınızla alakalı olarak bir süredir tedirgin olduğunuz konular gündeme gelerek aslında o kadar da büyük olmadıklarını size keşfettirebilir.

TERAZİ

Bazı olaylara daha sakin ve akılcı yaklaşabilme yeteneğiniz ile dostlarınızın ve sevdiklerinizin hayatlarına destek ve katkı sağlayabilirsiniz.

AKREP

Sevdiklerinize destek olurken aslında kendinize de destek oluyorsunuz. Olaylar, sizinde açmaz konularınıza bakış açıları sağlayarak ilham kaynağı olabilirler.