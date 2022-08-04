Ahu Yağtu nafakayı eksik yatıran Cem Yılmaz’ı icraya verdi

Cem Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu'ya oğlu için ödediği 10 bin dolarlık nafakayı mahkeme kararıyla 70 bin TL'ye düşürmüştü. Bunun üzerine Yağtu, kararın kesinleşmediğini belirterek davayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Ünlü komedyen, 2012 yılında Ahu Yağtu ile hayatını birleştirmiş, evliliklerinden bir oğlu dünyaya gelmişti. Çift, 2013'te 20 aylık evliliklerini bitirmişti.Yılmaz'ın 9 yaşındaki oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka, Yağtu'ya ise 500 bin dolar tazminat ödemesine karar verilmişti. 8 yıl boyunca 10 bin dolar ödeyen komedyen, dolar kurunun artışından sonra nafakanın 40 bin TL olarak belirlenmesi için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu. Mahkeme, talebi kısmen kabul ederek miktarı 70 bin TL olarak belirledi. Yağtu ise, kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Komedyen mahkeme kararı kesinleşmeden nafakayı 70 bin TL olarak yatırınca Yağtu eski eşini icraya verdi. Yılmaz'dan karşı hamle gecikmedi. Nafakayı mahkeme kararına göre yatırdığını belirten Yılmaz, icra işleminin kaldırılmasını istedi.