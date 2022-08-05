Başkan’dan rap’çilere ziyaret

BAĞCILAR Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Bağcılar'dan çıkan ve müzik dünyasında yıldızı parlayan Vahap Canbay, Umut Bolat ve Adem Canbay ile müzik stüdyosunda bir araya geldi. Kısa bir süre önce rap'çiler, başkanı makamında ziyaret etmiş, Bağcılarlı gençler için fikir alışverişinde bulunmuştu. Özdemir, sanatçıların çalışmaları hakkında bilgi alıp başarılar diledi. Canbay, Wolker ve prodüktörleri Adem Canbay ile yeni çıkacak olan şarkılarını ilk kez başkana dinletti. Ünlü rap'çiler yakın zamanda Bağcılar'da farklı projelerde yer alacaklarını söyledi.