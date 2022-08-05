Bill Gates’in yatları Marmaris’te

16 YIL SONRA YİNE AYNI ROTALARDA DEMİR ATTI

2005 ve 2008 yılında 'Leander' adlı lüks yat ile Marmaris ilçesinin koylarına gelen Gates, bugün de aynı rotayı izledi. Gates, 'Lana' ve 'Wayfinder' ile Hisarönü Körfezi'ne demir attı. Gates, saat 12.00 sıralarında Selimiye ve ardından Bozburun Mahallesi açıklarında bir süre kaldı. 'Lana' adlı lüks yat ve 'Lana'ya eşlik eden 'Wayfinder' adlı katamaran demir alarak önce karadan ulaşımı bulunmayan Emel Sayın Koyu'na ardından Selimiye ile Turgut Mahallesi açıklarına demir attı. İki yat saat 16.00 sıralarında demir alarak gözlerden uzak koylara yöneldi.