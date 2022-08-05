Burç yorumları 5 Ağustos 2022 Cuma: Astroloji ile bugün burcunuzu neler bekliyor?

Burç yorumları 5 Ağustos 2022 Cuma günü sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Ünlü astrolog, astroloji meraklıları için aşk, sağlık, aile, kariyer konularında burçları nelerin beklediğini yazdı. Günlük burç yorumlarına göre bazı burçlar bugüne dikkat etmeli. Peki, bugün burcunuzu neler bekliyor? İşte, Astroloji ile burç yorumları…
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 5 AĞUSTOS
KOÇ
Maddesel konular bugün sizin için önem kazanırken sosyal ve toplumsal yaşantınızda ipleri elinize alacağınız bir gün olacak. Merkür sizi farklı etkiliyor.
BOĞA
Bugün sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacaksınız. Fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle tartışma ortamı yaratmamalısınız. Doğru kişilerle birlikte olmak istiyorsunuz.
İKİZLER
Bugün enerjinizin ne yöne gideceğini siz belirlemelisiniz. Duygularınızı çevrenizle paylaşırken dikkatli olun. Sosyal aktiviteleriniz hız kazanırken çevrenizin sizi etkilemesine izin vermeyin.
YENGEÇ
Birlikte çalıştığınız kişilerin fikir değişimleri sizi zorlayabilir. Çalışma hayatınız ve duygusal motivasyonunuz aynı yolda ilerliyor. Bugün arkadaşlarınızın desteğiyle başarı elde edebilirsiniz.
ASLAN
Bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekebilir. Ayrıca dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları da size enerji verebilir.
BAŞAK
Sizi anlamak kolay değil. Siz de işleri zorlaştırıp bazen olayları fazla kafanıza takıyorsunuz. Her kelimenin altında farklı bir anlam aramayı bir kenara bırakabilirsiniz.
TERAZİ
İyi niyetiniz farklı anlaşılabilir. Özgün davranışlarını sergilemeye devam ederken hiç kimseyi etkilemek istemiyorsunuz.
AKREP
Duygusal gerilimleriniz çok fazla. Sezgileriniz sayesinde farklı yöntemler kullanıyorsunuz. Karşı tarafın istekleri daha ağır bastığında kendinizi boğulmuş hissedebilirsiniz.
YAY
Bugün Merkür tuhaf yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Planladığınız işleri bir an önce yaşama geçirmek istiyorsanız, güçlü bir iş birliğine ihtiyacınız olacak. Planlarınızı yaparken uzun vadeli düşünün.
OĞLAK
Ay'ın konumu sizde karışıklığa sebep oluyor. Karışık düşünceler, sabit fikirler, kararlılık kafanızı karıştırıyor. Olaylara sakin bakmak istiyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz.
KOVA
Konu ne olursa olsun farklı bir düşünce sunmak yorucu olabilir. Her konuda kendinizi öne atıyorsunuz. Her şeyi sıra dışı yaşamak istiyorsunuz.
BALIK
Olayları abartmadan önce, içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, her zamanki, temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız.