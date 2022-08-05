Burç yorumları 5 Ağustos 2022 Cuma: Astroloji ile bugün burcunuzu neler bekliyor?

OĞLAK

Ay'ın konumu sizde karışıklığa sebep oluyor. Karışık düşünceler, sabit fikirler, kararlılık kafanızı karıştırıyor. Olaylara sakin bakmak istiyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz.

KOVA

Konu ne olursa olsun farklı bir düşünce sunmak yorucu olabilir. Her konuda kendinizi öne atıyorsunuz. Her şeyi sıra dışı yaşamak istiyorsunuz.

BALIK

Olayları abartmadan önce, içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, her zamanki, temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız.