Ünlü sunucu Yeliz Yeşilmen: O bakıcıyı keşke dövseydim

Ünlü sunucu Yeliz Yeşilmen, anne ve babasının bakıcısıyla karakolluk oldu. Bakıcıyı darp ettiği iddialarını yalanlayan Yeşilmen, olayın perde arkasını GÜNAYDIN'a anlattı...■ Aslında benim yaşadığım olayları, hatta daha kötülerini bir sürü insan yaşıyor ama dile getirmiyorlar. Bakıcı dehşetini haberlerde görürdüm de inanamazdım, ama bu kez benim başıma geldi.■ Aynı evde ben, annem, babam ve çocuklarımla kalıyoruz. Bana "İhtiyacım var" diyerek sosyal medyadan ulaşan birini çağırdım bakıcı olarak, daha deneme aşamasındaydık. Annem ve babama destek için çağırdım. Ailemden biri gibi gördüm onu.■ Babam ileri derecede Parkinson hastası. Sabahları biraz zor kalkıyor. Annemin de karaciğer sorunu var, o da yatıyor sürekli. Bir gün bahçeye çıkmıştım, bir şey almak için içeri girdim. Bir baktım babamı hırpalıyordu kalksın diye. İnanamadım. "Sen ne yapıyorsun?" dedim. Çok zor bir hastalık, babamın sesi bile çıkmıyordu. Çok kızdım, babamı alıp oturttum. O anda gelip bağırmaya başladı, sonra da annemi itti. Yine hiçbir şey yapmadım, sitedeki görevliyi arayıp gönderdim. "Git" dedim, "Ben yavaş yavaş toplanırım, istediğim zaman giderim" dedi.■ Keşke evin içinde kamera olsaydı. Ben görmeseydim ne olacaktı? Babam kendisini savunamıyor. Bir de yüzsüzlük yapıp "Beni darp etti" diye şikayet etmesi beni iki kat sinirlendirdi. Annemin de kendisini darp ettiğini söylemiş. Annem yerinden bile kalkamıyor. Onu darp etmediğim için pişmanım.■ Daha önce de bir yardımcımla ilgili hırsızlık olayı yaşamıştım. Bence insanları işe almadan önce rapor almak gerekiyor.■ Ben bakıcının kılına bile zarar vermedim. Bu olay benim için büyük travma oldu. Bu arada annemin hastaneye yatırılması gerekiyordu. Ben bunlarla uğraşırken kaşla göz arası gitmiş benden şikayetçi olmuş darp edildim diye. Evimden güle oynaya çıkarken görüntüsü var. Sadece "Defol git" dedim.