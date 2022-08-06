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Giriş Tarihi: 6.8.2022

‘Çok yorulmam lazım acıdan besleniyorum ben’

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
‘Çok yorulmam lazım acıdan besleniyorum ben’
Yasemin Sakallıoğlu, 18 Ağustos'ta Harbiye'de gerçekleştireceği gösterisinin provasını tamamladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sakallıoğlu, "Dizimde ödem oldu ama iyiyim, bu gösteri için zorlanmaya değer. Çok hayal kurdum, çok güzel olmasını istiyorum. Sürprizler ile Harbiye'yi yıkacağız" dedi. Çalışmaktan tatil fırsatı bulamadığını belirten Sakallıoğlu, "Çok çalışmak hoşuma gidiyor. Ne zaman kendimi dinlendirmek istesem, "Yorulmam lazım!" diyorum. Galiba acıdan besleniyorum" diye konuştu. Sakalıoğlu'nun 40 kişilik bir ekiple sahneye çıkacağı öğrenildi.
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‘Çok yorulmam lazım acıdan besleniyorum ben’
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