Fransa’da vizyona giren ‘Bağlılık Hasan’a ilgi büyük

Yönetmenliğini ve senaristliğini Semih Kaplanoğlu'nun üstlendiği 'Bağlılık Hasan', 3 Ağustos'ta Fransa'da vizyona girdi. Türkiye, ABD, Uzak Doğu, Latin Amerika ve Avustralya'daki çok sayıda uluslararası festivalden ödül kazanan filmden Fransa'nın önde gelen yayın organları övgüyle bahsetti. Filmin dünya prömiyerinin 74. Cannes Film Festivali'nde gerçekleştiğini, Sao Paulo Uluslararası Film Fesivali'nden de 'Yılın En İyi Yabancı Filmi' ödülünü aldığını ve Türkiye'nin Oscar aday adayı olduğunu belirten Fransız basını, 'Pişmanlık meyveleri', 'Kurtuluş yolunda', 'Pişmanlığın ağırlığı' 'Mekke yolunda vicdanıyla karşı karşıya kalan bir adam', 'Görkemli ve doğaüstü natüralist bir yolculuk' başlıklarıyla filmi öne çıkardı. Fransız sinema yazarları da Kaplanoğlu'nun sinematografisine övgü yağdırdı.Film, bu ay Hong Kong, Azerbaycan ve İngiltere'nin de arasında bulunduğu ülkelerde gösterime girecek. Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı filmin başrollerini Umut Karadağ ve Filiz Bozok paylaşırken, Mahir Günşiray konuk oyuncu olarak yer alıyor. Film, geçimini baba mirası meyve bahçesi ve tarlasından sağlayan bir adamın, tarlasına dikilmek istenen elektrik direğinden kurtulmaya çalışırken, Hac için Mekke'ye gidişi yaklaştıkça bir arayışa çıkmasını konu ediniyor.