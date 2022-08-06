TÜRK pop müziğinin güçlü sesi Merve Özbey, Paraf Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı. İkinci bebeğine 8 aylık hamile olan Özbey, doğum öncesi son konserinde sevenleriyle buluştu. 'Tamamen Arabesk' konseptiyle hayranlarının karşısına çıkan sanatçı, "Heyecanlı mıyım, buruk muyum bilmiyorum" diyerek şöyle devam etti: "Elif'e hamileyken pandemi vardı, üç buçuk aylıkken yattım, doğumdan 3 ay sonra konserlere başladım. Şimdi ise çok yoğun bir tempoyla çalıştım. Normalde finali ayın 20'sinde yapacaktık ama burada nokta koymayı planladık. Bunun dışında her şey yolunda."