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Giriş Tarihi: 6.8.2022

‘Heyecanlı mıyım buruk muyum bilmiyorum’

‘Heyecanlı mıyım buruk muyum bilmiyorum’
TÜRK pop müziğinin güçlü sesi Merve Özbey, Paraf Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı. İkinci bebeğine 8 aylık hamile olan Özbey, doğum öncesi son konserinde sevenleriyle buluştu. 'Tamamen Arabesk' konseptiyle hayranlarının karşısına çıkan sanatçı, "Heyecanlı mıyım, buruk muyum bilmiyorum" diyerek şöyle devam etti: "Elif'e hamileyken pandemi vardı, üç buçuk aylıkken yattım, doğumdan 3 ay sonra konserlere başladım. Şimdi ise çok yoğun bir tempoyla çalıştım. Normalde finali ayın 20'sinde yapacaktık ama burada nokta koymayı planladık. Bunun dışında her şey yolunda."
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‘Heyecanlı mıyım buruk muyum bilmiyorum’
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