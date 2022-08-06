‘Mühendis olarak giremedim ama marka yüzü oldum’

Ünlü komedyen Doğu Demirkol Turkcell'in yeni kampanyasının marka yüzü oldu. Başarılı komedyen, markanın ürün ve tarifelerine yönelik yeni kurgu ve tekliflerini, 'Türkiye'nin Dijital Hikayeleri' adlı iletişim platformuyla ekrana taşıyacak. Projenin tanıtımı Doğu Demirkol ve Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon'un katılımıyla dün yapıldı. Demirkol'un yer aldığı reklam filminin de gösterildiği tanıtımda ünlü komedyen açıklamalarıyla katılımcıları güldürdü. Demirkol, "Ben bilgisayar mühendisliği okudum. Yıllar evvel Turkcell'e mühendis olarak girmeye çalışmış CV göndermiştim. Ancak dikkate alan olmamıştı. Kısmet bugüneymiş. Zaten oyuncu olmak istiyordum" diyerek mühendis olarak çalışamadığı markanın reklam yüzü olduğunu söyledi.