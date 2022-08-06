‘Sahnede yaş günümü sizlerle kutlamak harika’

Yorumcu ve oyuncu Öykü Gürman, Turkcell Yıldızlı Geceler etkinlik serisi kapsamında konser verdi. 'Yalan Gözlerin' ve 'Düşün Beni' şarkıları ile konserine başlayan Gürman, "Hoşgeldiniz. Sizlerle birlikte sahnede doğum günümü kutlamak harika, iyi ki geldiniz" dedi. Doğum gününün ilk defa bir konsere denk geldiğini söyleyen Gürman, neşeli tavırları, vokali ve danslarıyla sahnede keyifli bir konser peformansına imza attı.Flamenkodan pop'a, arabeskten türkülere, Türk sanat müziğinden Karadeniz'e kadar uzanan çok geniş bir repertuvara sahip olan Gürman, müzikalitesinin tüm renklerini iki saat boyunca sergiledi. Sanatçıya bol sürprizli sahnesinde, iki şarkıda flamenko dansçısı Şeyda Cirit eşlik etti. Gecenin en büyük sürprizi ise Gürman'ın yıllar sonra sahnede 'Sarıl Bana' şarkısında keman çalması oldu. Konserin sonlarına doğru Gürman'a horon ekibi de eşlik etti. Öte yandan konser boyunca çevirmen yardımıyla işitme engellilerin de konseri izlemesi sağlandı.