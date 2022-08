Hande Yener, yeni teklisi 'İyi Ya'yı müzikseverlerle buluşturdu. Sözü ve müziği Tepki'ye ait olan parçanın düzenlemesi ise Misha imzası taşıyor. Sanatçı, geçtiğimiz aylarda çıktığı Amerika turnesinde şarkıya New York'un ünlü meydanı Times Square'de ünlü yönetmen Leo the Visualist eşliğinde klip çekti. Klipte New York sokaklarını gezip metroya binen Yener, tarzıyla etraftakilerin ilgisini çekti. Bir Amerikalı'nın "Sen Lady Gaga mısın?" diye sorması üzerine şarkıcı "Hayır ben Hande Yener" diyerek espri yaptı.