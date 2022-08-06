‘Seneye yaza evleniyoruz’

Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Thor Saevarsoon, Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi. İzlandalı reklam yönetmeni sevgilisi Saevarsson ile yakın zamanda evleneceği konuşulan oyuncu, düğünü ertelediklerini söyledi. Ünlü oyuncu, "İkimizin de işleri oldukça yoğun, bu yüzden düğünü erteledik. Seneye yaz gibi olacak. Haberiniz olur zaten" diye konuştu. Röportaj esnasında çiçekçilerin çiftin etrafını sarıp üzerlerine gül dökmesi renkli anlara sahne oldu. Çiçekçilerin ısrarı üzerine Thor, sevgilisine gül aldı.