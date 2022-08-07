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Giriş Tarihi: 7.8.2022

Formula 1 pilotu Nikita Mazepin bir gecede 150 bin TL hesap ödedi

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Formula 1 pilotu Nikita Mazepin bir gecede 150 bin TL hesap ödedi
Ünlü iş insanı Rus oligark Dmitry Arkadievich Mazepin'in oğlu olan Formula F1 sürücüsü Nikita Dmitryeviç Mazepin, Bodrum'da tatil yapıyor. Mazepin, önceki gece Türkbükü'nde bir mekanda 10 kadın arkadaşı ve 5 özel koruması ile gittiği mekanın bir bölümünü kapattı.



23 yaşındaki Mazepin, 150 bin TL hesap ödedi. Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesinden sonra Mazepin ailesinin İtalya'daki mal varlıklarına el konulmuştu. Mart ayında ABD'li Formula 1 takımı Haas tarafından direksiyondan alınan Mazepin, babası Dmitry Mazepin ile birlikte AB yaptırım listesine dahil edilmişti.
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Formula 1 pilotu Nikita Mazepin bir gecede 150 bin TL hesap ödedi
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