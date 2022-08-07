91 yaşındaki usta sanatçısı Semih Sergen Bodrum'da hayatını kaybetti. Burak Sergen acı haberin ardından Instagram sayfasında birlikte yer aldıkları fotoğrafı paylaştı ve altına "Canım babacığım elveda" notunu düştü. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt da Semih Sergen'in vefatı sebebiyle bir mesaj yayınladı. Kurt yayınladığı mesajında; 'Türk tiyatrosunun değerli ismi, yazar, yönetmen, oyuncu Semih Sergen hocamızın vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.