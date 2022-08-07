Harçlık yerine değerli hediye!

Sinan Akçıl ve Ecrin Su Çoban, önceki gün Akçıl'ın Beykoz'daki stüdyosunda, 'Masal Şatosu 2' adlı filmindeki şarkı için bir araya geldi. Düet yapan ikiliden Akçıl, "Ecrin çok yetenekli, ben zaten 15 yaş üstü ile düet yapmamaya karar verdim. 'Evlenmene Bak' şarkısını değiştirerek 'Boşanmana Bak' yaptım" diyerek güldürdü. 18 yaşına geldiğinde Çoban'a şarkı vermek istediğini söyleyen sanatçı, "Beni her bayramda arıyor, harçlık vermiyorum ama daha değerli bir hediye vereceğim, şarkı yazıp ona hediye edeceğim" dedi.Sahneye çıktığı mekanda garsonun başından aşağı içki döken Demet Akalın hakkında yorumu sorulan Akçıl, "Demet'in karakterini biliyorum. O kadar çok iyiliği dokunduğu insan var ki kötü düşünerek yapmamıştır, esprisine yaptığını düşünüyorum" diyerek Akalın'a destek verdi.