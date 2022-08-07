Hülya Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' adlı programında bu hafta, ünlü oyuncu Bade İşçil'i ağırladı. Samimi açıklamalarda bulunan İşçil, "Benim tiyatro yapmam, bunun eğitimini almış insanlara saygısızlık yapmak gibi geliyor bana. Ben moda ve tekstil tasarımı okurken çok varlıklı insanların veya eşleri çok varlıklı olan kişilerin, ben o kadar emek harcarken keyfi olarak modaevi açması, benim duyulmak için savaş vermem gerekirken onların buna kolayca ulaşıyor olması hevesimi kırmıştı.Belki ben de ekranda bir iş yaparak, esas işimi yapmayıp birinin hakkını yemişimdir" dedi. İşçil, oyunculukta sınırları olup olmadığı sorusuna ise, "Eğer senaryoyu destekliyorsa yapabildiğim kadarını yapmaya çalışırım. Müstehcen dışında. Bir şeye hizmet etmiyorsa reyting uğruna kendimi harcatmam" yanıtını verdi. Anne olduktan sonra bakış açısının değiştiğini söyleyen ünlü oyuncu, "Azur öncesini hiç hatırlamıyorum gibi bir şey. Hep o varmış, onunla bir bütünüm gibi hissediyorum. Çocuk benden bağımsızlaştı ama ben kopamıyorum" dedi.