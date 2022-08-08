Çocuklarını yüzüğünde taşıyor

Sanatçı İzzet Yıldızhan, önceki akşam bir düğünde konser verdi. Sahneye çıkmasıyla birlikte dolar yağmuruna tutulan Yıldızhan, ara ara konuklarıyla halay çekti. Yıldızhan, sahne bitiminde kuliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sanatçı, "İki ayda tam 8 kilo verdim. Sabahları 2 yumurta ve akşamları ise sadece balık ızgara yedim" dedi. Parmağındaki pırlanta taşlarıyla işlenmiş yüzüğü ile dikkat çeken sanatçı, "Çok anlamlı bir yüzük. Üzerinde 10 tane pırlanta taş var. Ortadaki benim, diğer 9 taş da çocuklarımı temsil ediyor" dedi.