Destan’ın Mei Jin’i Esra Kılıç: ‘Ben de bir gün bu sahneye çıkacağım’ dedim ve çıktım

Esra Kılıç, sevilen YouTube kanalı Bi' Başka'da, bir projesini yarıda bırakma hikâyesini de anlattı. Kostüm provasındayken bir işaret gördüğünü söyleyen oyuncu, "İçime sinmiyordu zaten. 'Benim buradan gitmem lazım' dedim ve gittim. Birini görmüştüm orada. 'Bu buradaysa benim burada işim yok' deyip ayrıldım" dedi.

Nasılsın? Neler yapıyorsun?

İyiyim. Set ara verdiği için dinlenme moduna geçtim :) Biraz yorgunluk vardı. Ama çok keyifliyim.

MEİ JİN, KÖTÜ BİR KARAKTER DEĞİL

Destan ile başlayalım mı? Senaryoyu, Mei Jin karakterini okuduğunda ne düşündün? Seni çeken nokta neydi?

İlk olarak senaryo, Akkız ile Batuga'nın hikâyesi çok hoşuma gitti. Mei Jin'in çok güçlü, zeki bir karakter olması beni cezbetti. Güçlü karakterleri oynamak her zaman çekici oluyor. Mei Jin, kötü bir karakter gibi gözüküyor ama değil. Kendi çıkarlarını düşünen, çok güçlü ve zeki bir kadın. Ve tabii bir Çin prensesi olması da hoşuma gitti. Çünkü daha önce dizi tarihimizde bir Çin prensesi görmedik.

BİR KOSTÜMÜM 10 KİLO AĞIRLIĞINDA

Özellikle kış aylarında dış çekimlerde baya yıpranıyor ekip. Dönem işi çekmenin avantajı/dezavantajı nedir sence?

Dönem işi gerçekten zor. Dönem kıyafetlerini taşımak başlı başına bir yorgunluk oluyor. Bir mor kostümüm var, 10 kilo ve 5 katlı. Kışın çok güzel koruyor. Polar giymeye ihtiyaç duymuyorum. Ama yazın onunla gezmek mümkün değil. Atlar, yılanlar var. Çok farklı, çok zor. Ama avantajları da var tabii. Öyle bir döneme gidip o ruhu hissetmek oyunculuk anlamında kişiyi çok geliştiren bir şey. Belli bir süre sonra o şartlara da ayak uyduruyorsun, alışıyorsun.