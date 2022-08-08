Gazino adabını Emral Avşar’dan öğrendim

Popçu Demet Akalın, önceki gün Kıbrıs'ta konser verdi. Geçtiğimiz hafta sahnede garsonun kafasına şampanya döktüğü için gündem olan şarkıcı, konser öncesi gazetecilerle bir araya geldi. Akalın, kendisine bu konu hakkında sorular soran gazetecilere, "Konu yanlış anlaşıldı arkadaşlar.O yüzden migrenim tuttu ve bir türlü geçmedi. 50 tane iğne oldum" diye cevap verdi. Daha sonra dinleyici karşısına çıkan şarkıcı, "Bugün kimlerin doğum günü? Doğum gününü şampanyayla kutlamayalım, yanlış anlaşılıyorum.Yıllardır yaptığım espriler başka yere çekiliyor" dedi. Bir misafirin, "Boşver, boşver" demesi üzerine de şöyle konuştu: "Birtakım insanlar boş vermiyor. Gazino kültüründen gelen biriyim. Çalıştığım sezonun bir gününü mekandaki emekçilere bırakırım. Hülya Avşar'ın rahmetli annesi Emral Avşar'dan böyle gördüm. Çünkü Emral Hanım gazino kültürünü biliyordu."