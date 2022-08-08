Kenan Doğulu konserine telif baskını

Sarıyer'dedüzenlenen Kenan Doğulu konseri öncesi ilginç bir olay yaşandı. Konsere polis eşliğinde gelen MESAM (Türkiye Musiki Eserleri Sahipleri Birliği) ve MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) temsilcileri, organizasyon şirketine telif baskını yaptı.Avukat Umay Neva Kaya, "Burada mahkeme kararı ile bir tespit gerçekleştirmek için bulunuyoruz. Yaptığımız şeyin sanatçı ve müzisyenlerle hiçbir ilgisi yok. Bizim muhatabımız organizasyon şirketidir" dedi. Tespitler yapıldıktan sonra polis konser alanından ayrıldı. Ardından Kenan Doğulu sahneye çıktı.