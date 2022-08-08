‘Veda edeceğim mikrofon bile yoktu’

Oğuzhan Koç, önceki akşam Sincan'da konser verdi. Akşam saatlerinde başlayan yağmurun şiddetini artırmasıyla birlikte konsere ara vereceğini ve daha sonra sahneye çıkacağını söyleyen Koç, sahneye dönmedi. Hayranları ise Koç'a büyük tepki gösterdi. Koç, yaşananları bir video çekerek paylaştı: "Çok ciddi bir yağış vardı, direnebildiğimiz son dakikaya kadar direndik ama su ve elektronik eşyalar bir arada barınamıyorlar. Bir yerden sonra ses sistemi çöktü. Benim niyetim konseri sonuna kadar devam ettirmekti, çok da eğlenmekti fakat teknik buna el vermedi. Seyirciye veda edebileceğim çalışır halde bir mikrofonum bile yoktu."