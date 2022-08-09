25 yaşındaki Zendaya Vogue Türkiye’ye konuştu: Bizim neslimiz dünyayı değiştirecek güce sahip

Oyunculuğu ve stiliyle 25 yaşında yeni neslin ilham kaynağı olan Zendaya kendini, hayranlarıyla olan ilişkisini, moda ve oyunculuğa duyduğu tutkuyu Vogue Türkiye'nin Ağustos sayısında anlattı. 2020'de Emmy Ödülleri'nde 'Drama Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Zendaya, aynı ödüle bu yıl da aday gösterildi. Başarısının sırrının işine olan tutkusu olduğunu söyleyen dünya yıldızının işte Vogue Türkiye'ye yaptığı açıklamaları:Bizim neslimiz dünyayı değiştirecek fırsatlara ve güce sahip. Ben insanlara hayallerini hayata geçirmek için yaşlanmaları gerekmediğini göstermek istiyorum.Oyunculuk yapmak kendimi garip hissetmeme neden oluyor. Sonuçta başka biri gibi davranarak geçimimi sağlıyorum. Ama sonra anlattığımız hikayelerin neden önemli olduğunu hatırlıyorum. Örneğin rol aldığım dizide bağımlılık, acı ve akıl hastalığı gibi konular kişiyi etkilemiş. Bana "Dizide kendimi buldum" diye yazan çok kişi var. İnsanların kendilerini gördükleri ve güçlü bir bağ kurdukları karakterleri canlandırabilme şansına sahip olduğum için mutluyum. Bazılarının bu karakterlerden ilham alarak iyileştiklerini bilmek benim için çok değerli.25 yaşındaki oyuncu, birçok kişye rol model olmasıyla ilgili de şunları söylüyor: "Bir yandan farkında olmaya çalışıyorsun, bir yandan çok da üstüne düşünmemek istiyorsun. Çünkü bana biçilen bu rol -bazen göz korkutucu ya da sinir bozucu olabiliyor- kendimi baskı altında hissetmeme neden oluyor. Her şeyin en doğrusunu yapmayı ve insanların benimle gurur duymasını istiyorum. Şikayet etmiyorum, bu noktaya gelebildiğim için minnettarım. Geçmişte benimle aynı profesyonel yolda yürüyen ikonik siyahi kadınlar olmasaydı, bugün burada olamazdım."