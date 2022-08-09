‘Eniştemiz birkaç şarkı söylesin!’

Ünlü sanatçı Suzan Kardeş, Bodrum'da sevenleriyle buluştu. Sahneye lacivert bir elbiseyle çıkan Kardeş'i dinlemeye gelenler arasında Seda Sayan- Çağlar Ökten, Safiye Soyman, Ebru Akel de vardı.Gecenin ilerleyen saatlerinde kendisini sahneye davet eden Suzan Kardeş'e seslenen Sayan "Ben seni dinlemeye geldim, biraz rahatsızım, beni bu akşam affet" diyerek özür diledi. "O zaman eniştemiz çıkıp birkaç şarkı söylesin" diyen Suzan Kardeş'i kırmayan Çağlar Ökten, 'Dünyadan Uzak' ve 'Yalan' şarkısını söyledi.